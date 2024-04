Apple udvikler angiveligt hjemmerobotter

Glem husarbejde! Apple kan være i gang med at udvikle robotter til husholdningsopgaver. Er dette fremtiden for husholdningshjælp?

8 apr. 2024 kl. 11:30 Af Maria DEL:

Apple siges angiveligt at gå videre fra biler til robotter? Efter at have opgivet sit elektriske køretøjsprojekt i februar, overvejer iPhone-producenten nu personlige robotter, der kunne følge dig rundt i dit hjem, ifølge en rapport fra Bloomberg.

Projektet siges at være i sine tidlige stadier, og det er ikke klart, om produkterne nogensinde vil blive en realitet. Men nu hvor Apple har afblæst sit årti lange forsøg på at bygge en elektrisk bil, kunne hjemmerobotter være virksomhedens "næste store ting," fortalte personer bekendt med sagen til Bloomberg.

I de senere år har tech-giganten udforsket nye måder at generere indtægter på, især da folk holder fast i deres telefoner længere. Den har udvidet sig til abonnementsbaserede tjenester som Apple TV Plus og Apple Music og frigivet helt nye produkter som Apple Vision Pro - som med en pris på $3,500 og ikke meget at tilbyde fra starten, sandsynligvis vil tage år at opnå bred accept.

Men hjemmerobotter kunne tilbyde virksomheden en ny måde at udnytte kunstig intelligens og have en fodfæste i folks hjem, bemærker Bloomberg. Udover en mobil robot har Apple angiveligt udviklet "en avanceret bordpladshjemmeenhed, der bruger robotteknologi til at flytte en skærm rundt," bemærker publikationen. Den smarte skærm er længere fremme end den mobile robot og "er blevet tilføjet og fjernet fra virksomhedens produktvejledning gennem årene," ifølge rapporten, da ledere har været uenige om, hvorvidt de overhovedet skal forfølge det produkt.

Selvom Apple har taget det roligt med at implementere AI i sine produkter og tjenester, kunne virksomheden udnytte eventuelle fremskridt på det område for at styrke sine rygtede robottilbud.

Apple har også forestillet sig, at dens robot fungerer som et videokonferenceværktøj, der kan navigere på egen hånd, ifølge Bloomberg, og har endda præsenteret ideen om at få den til at udføre opgaver som at vaske op. Om disse mere ambitiøse funktioner - eller endda robotterne selv - bliver til virkelighed, er uklart. Men hvis de gør det, vil det sandsynligvis være flere år, før du har en Apple-robot, der går rundt i dit hjem.