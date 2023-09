DreameBot L10 Ultra

Hvem af os drømmer ikke om at slippe for støvsugning og gulvvask. For de fleste af os er det en pligt, som ikke bringer ret meget glæde. Heldigvis er der løsninger på det med DreameBot L10 Ultra, som vi ser på i dag.

13 sep. 2023 kl. 07:35 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Product Dimensions: 350×350x97mm

350×350x97mm Weight: 3.7kg

3.7kg Battery Capacity: 5,200mAh

5,200mAh Dust Box Volume: 350mL

350mL Water Tank Volume: 80mL

80mL Maximum Suction: 5,300Pa

5,300Pa Lowest Noise: 59dB(A)

59dB(A) Threshold Crossing: 2cm

2cm Base Station:

Product Dimensions: 403×403×483mm

403×403×483mm Weight. 8.5kg

8.5kg Dust Bag Volume: 3L

3L Clean Water Tank: 2.7L

2.7L Used Water Tank: 2.4L

2.4L Maximum Runtime:

210mins (Vacuuming only in Quiet Mode)

(Vacuuming only in Quiet Mode) 160mins (Vacuuming and Mopping in Quiet Mode)

(Vacuuming and Mopping in Quiet Mode) Coverage: 200m²

En tur rundt om DreameBot L10 Ultra

Ser vi på den samlede størrelse på både støvsuger og basestation, fylder den lidt i landskabet. Så i forhold til størrelsen skal man naturligvis tage det med i overvejelserne, inden man køber den.

Designet på både basestation og støvsuger er dog dejligt diskret og stikker ikke for meget ud, hvis den placeres et lidt afsides sted i boligen.

Ser vi på selve støvsugeren, så er den, som mange andre robotstøvsugere, udformet som en lille flad cirkel. Det er naturligvis så den let kan komme rundt i huset, og under mange møbler.

Den er 35 cm bred og lige under 10 cm høj. Rundt i kanten har den en række sensorer, som den bruger til at navigere i dit hjem. DreameBot L10 Ultra gør brug af LIDAR for at navigere. Den er placeret i det lille “tårn” på toppen af enheden. Det suppleres med berøringssensorer for at kunne navigere uden om de forhindringer, den finder på sin tur igennem dit hjem.

Åbner vi op via lemmen i toppen, kommer vi ind til den lille interne støvbeholder. Den samler støvet sammen her og kan enten tømmes manuelt, hvis der er behov, eller automatisk via basestationen, som vi kommer ind på senere.

Skifter vi til undersiden, kan vi se de to store drivhjul, der sammen med det lille næsehjul sørger for at DreameBot L10 Ultra kan komme rundt. Den har mulighed for at kravle over forhindringer, som dørtrin med en højde op til 2 cm.

Støvsugningen klares i midten af enheden, som suget får hjælp af en roterende gummikost i midten og en lille roterende kost, der sørger for at dirigere støv og andet skidt fra kanten ind mod støvsugeren.

Bagerst sidder de to mopper. Selve de bløde mopper er monteret med velcro på to holdere, som let kan monteres eller fjernes efter behov. Det gør udskiftning og rengøring let, når der er behov for det.

Mopperne roterer under brug, hvilket adskiller sig fra mange andre billigere robotter på markedet, som bare har en statisk moppe.

DreameBot L10 Ultra registrerer selv om mopperne er monteret eller ej. Det er muligt at udskifte alle delene som gummikost, mopper osv med nye efterhånden, som de bliver slidt.

I bunden er der også en række sensorer rundt i kanten af enheden. De bruges dels til at registrere, om der køres på hårde gulve eller gulvtæpper, men også til at registrere ting som trapper og lign. for at undgå at DreameBot L10 falder ned.

Springer vi til basestationen, så er det naturligvis her DreameBot L10 Ultra bor, når den ikke arbejder. Her oplades robotstøvsugeren via pogo pins, men det er også her, at den automatisk kan tømmes, rense mopper og samle det beskidte vand sammen.

Basestationen kræver lidt plads, dels pga sin størrelse, men der skal også helst være omkring en halv meters plads på hver side, så robotstøvsugeren kan navigere frit tilbage til den, når der skal skiftes vand eller lades op.

Fronten kan åbnes for at komme til den tre liters støvpose, som er placeret i basestationen. Når DreameBot L10 Ultra er færdig med rengøringen, så tømmes indholdet automatisk fra den lille beholder i selve robotten, over i den store pose i basestationen.

Dreame angiver selv, at man ved normalt brug vil kunne støvsuge en moderat beskidt bolig tre gange om ugen, i omkring to måneder, før der skal skiftes pose. Det vil naturligvis variere alt efter, hvor stort bolig man har.

Åbner man toppen på basestationen kommer man til den våde del. Her er der to beholdere til vand. Den ene er til rent vand, som bruges i forbindelse med gulvvask,mens den anden opsamler det beskidte vand.

Beholderne er praktisk farvekodede, så man let kan se, hvilken der er til hvad. Beholderne er lige til at tage op og fylde eller tømme, når der er behov.

Opsætning

Som så mange andre Smart Home enheder, så foregår opsætning og senere betjening naturligvis via en app på din smartphone. Via Dreame app’en bliver man let og ret hurtigt guidet igennem opsætningen af DreameBot L10 Ultra.

Det er en trin for trin guide, der fortæller dig hvad du skal gøre for at komme i gang. Det er en anelse irriterende, at man ikke kan bruge app’en uden at skulle lave en profil. Det er dog muligt at logge ind med sin Facebook eller Google konto, hvis ikke man orker endnu en online profil.

Under opsætningen tilslutter man sit hjemmenetværk, så man skal have sin netværkskode klar. Når forbindelsen er på plads, så er man klar til at lade DreameBot L10 Ultra kortlægge hjemmet.

Inden da bliver man anbefalet at rydde op og sørge for, at der ikke ligger genstande på gulvet i de områder, hvor den skal køre.

Herefter er det blot at lade den køre Fast Mapping funktionen. Herefter vil robotten køre rundt i dit hjem og via LIDAR systemet kortlægge hjemmet. Det er en god ide at være i nærheden og holde øje med den, så man kan sikre sig at det forløber problemfrit.

I mit tilfælde så kunne jeg desværre konkludere, at faldsikringen på enheden ikke fungerede optimalt. Jeg har et trin ned imellem to dele af huset, og her kørte DreameBot L10 Ultra konsekvent ud over kanten og sad fast med det resultat, at den skulle reddes.

Jeg endte med at lukke døren for at undgå at det skete igen.

Bortset fra det bump på vejen så fik kortlægningen dog uden problemer, og på omkring 10 minutter havde den kortlagt de omkring 63 m2 i den primære del af stueetagen i huset.

Systemet registrerer selv døråbninger og opdeler derefter kortet i adskilte rum. Det var i mit tilfælde fordelt på seks rum i alt i det primære område.

Det er muligt at opsætte flere kort, når man fx som jeg har en 1. sal eller en anden del af huset, som DreameBot L10 Ultra ikke kan komme til grundet højdeforskel.

Det kræver dog, at man under opsætningen flytter baseenheden til det nye område og starter kortlægningen derfra. Robotstøvsugeren skal kunne komme tilbage til basestationen for at afslutte kortlægningen. Det fandt jeg ud af efter, at den i næsten en time havde forsøgt at kortlægge kontoret uden held. Så snart basestationen var i rummet, gik det uden problemer.

I mit tilfælde betød det, at jeg havde tre separate kort, som der kan skiftes imellem i app’en.

Det er muligt at bruge robotten i de andre områder senere, uden at skulle flytte baseenheden med hver gang. Det har dog nogen begrænsninger, som jeg kommer ind på senere.

Når systemet er sat op og kortene over dit hjem er klar, kan du selv gå ind og tilpasse kortene, hvis der fx er områder ,hvor du ikke vil have robotten kørende. For mig var det fx et par steder under visse møbler, hvor jeg vidste det kunne give problemer med kabler osv.

Test og software

Når alt opsætning er på plads, styres DreameBot L10 Ultra via app’en. Det kan gøres manuelt eller sættes op til at køre automatisk på bestemte tidspunkter.

Det er muligt at opsætte forskellige programmer, hvis der er visse rum, du gerne vil have rengjort oftere end andre. Det kunne fx være at entre og køkken skal støvsuges hver dag, mens stue og soveværelse kan klares to gange i ugen.

Det er også muligt at vælge, om der skal støvsuges, vaskes eller begge dele, samt hvor kraftig de forskellige trin skal være.

I det hele taget er der ret fleksible muligheder for at opsætte et rengøringsprogram, som passer til netop jeres behov.

Hvis man vil undgå problemer, kræver det naturligvis at man holder gulvene rimeligt ryddelige. Mindre genstande på gulvet kan DreameBot L10 Ultra ikke nødvendigvis se og styre uden om. Så hvis man har en næsten tre årig energibombe, med masser af legetøj i huset, som vi har her, så kræver det en hurtigt gennemgang af huset, inden man sætter et rengøringsprogram i gang.

Vi har et tæppe ved sofaen i stuen, samt et par måtter rundt om i huset, og dem klarede DreameBot L10 uden de store problemer. Et par gange blev mopperne fanget af tæppe kanten og revet af, men det er nok ikke helt til at undgå.

Robotten registrerer ellers selv ret nøjagtigt, om den kører på hårdt gulv eller på tæpper og kan fint skifte imellem dem. Når den opdager at den kører ind over et tæppe, sættes sugestyrken en anelse op og mopperne hæves og stopper med at rotere.

Resultatet af rengøringen i det primære område her i huset, som dækker to gangarealer, køkken, stue, værelse og toilet, har under hele testen været super fint. Det er omkring 62 m2, som den klarer med støvsugning og vask på lige over en time.

Vask af gulvet klares løbende sammen med støvsugningen. Det fungerer ved, at robotten løbende vender tilbage til basestationen for at rense og fugte moppepuderne.

Man kan i app’en indstille, hvor ofte den skal gøre det. Jeg havde den indstillet til at gøre det, for hver 10 m2 den rengjorde. Så kører den tilbage, renser mopperne via de rillede dele i bunden af basestationen, mopperne skylles og det beskidte vand opsamles i beholderen i basestationen.

Når hele rengøringen er klaret kører robotten tilbage til basestationen, hvor mopperne rengøres igen og støvsugeren tømmes over i den store støvpose i basestationen.

Dreame skriver på deres hjemmeside at mopperne herefter tørres, og det lyder også som om der sker noget, som mest af alt lyder som en hårtørrer.

Min oplevelse var dog, at moppepuderne ofte var ret våde, selv efter denne rensning.

Grundet udformningen af vores hus var jeg nødt til at benytte mig af “multi-Floor maps” muligheden, hvor jeg lavede separate kort over den ene halvdel af stueetagen og 1. salen.

Når de er på plads, kan man skifte til dem, fysisk flytte robotstøvsugeren til det andet område og sætte en rengøring i gang. Robotten kan via LIDAR systemet selv scanne sine omgivelser, og genkende stedet og sin egen placering i forhold til de kort den har lavet.

Der er dog lidt begrænsninger på rengøring på denne måde, hvis ikke man flytter basestationen med. Dels vil vask have en begrænset effekt, da robotten ikke løbende kan køre tilbage og rengøre og fugte mopperne. Det skal den jo af naturlige årsager kunne komme til basestationen for at kunne det.

Det er også som om, at den ikke helt ved hvad den skal gøre, når den har været sit program igennem. Den forsøger at finde tilbage til basestationen, som jo ikke er der, og så kører den bare lidt hvileløst rundt til man selv stopper den.

Det er muligt at det er muligt at undgå det via indstillingerne i app'en, men jeg kunne ikke lige finde et let sted at styre den del. På visse områder kan DreameBot app’en godt være lidt uoverskuelig, når man forsøger at styre den på tværs af flere kort/etager.

Hvis vi ser bort fra det og ser på hvordan den klarede sig i det primære område, som ville simulere en bolig i et plan, så vil jeg sige, at jeg er super godt tilfreds.

Der er som sagt stadig en anelse arbejde involveret, hvis man vil have helt gode resultater. Specielt hvis man har børn eller generelt bare har tendens til at rode.

Samtidigt kommer DreameBot L10 Ultra jo ikke helt ud i hjørnerne, så man vil ind imellem nok skulle have den almindelige støvsuger frem for at supplere.

Samtidigt er der også lidt arbejde forbundet med at holde selve DreameBot L10 Ultra og basestationen ren. Vandet skal naturligvis løbende skiftes og det samme skal mopper osv.

Pris

Jeg kan pt finde DreameBot L10 Ultra med en onlinepris på lige under 6000 kroner. Det er i den lidt dyrere ende, hvis man ser på markedet generelt.

Konklusion

Der er ingen tvivl om, at DreameBot L10 Ultra under min test har gjort mit liv en smule lettere. Rengøringen fylder betydeligt mindre nu, og huset er samtidigt mere rent, end det har været længe.

Det er ikke en løsning der klarer det hele uden lidt hjælp, men man kommer rigtigt langt. Der skal støttes lidt op i form af generel oprydning og lidt vedligehold, men det ligger ikke ret meget ud over den normale oprydning af legetøj, som er en fast del af hverdagen.

At kunne overlade støvsugning og tilmed gulvvask til en robot, er en af de små ting der skaber lidt low key glæde i livet.

Der er ingen tvivl om, at DreameBot L10 Ultra egner sig bedst til hjem i et plan. Det er muligt at flytte den rundt mellem forskellige dele af huset eller etager, men det blev aldrig helt så let, som bare at starte den i den del af huset, hvor basestationen også var placeret.

Samlet set så er det dog en ret lille pris at betale, for den eller ret gode automatiske rengøring. Man kan ikke helt skille sig af med den manuelle støvsuger, men den kan bruges meget mindre end uden DreameBot L10 Ultra.

Om glæden ved at slippe for en stor del af rengøringen er 6000 kroner værd, vil være meget op til den individuelle vurdering.

Godt.

Let at sætte op

Gode materialer

Skidt:

Opdagede ikke niveauforskelle så pas på ved trapper!

Multi-Floor maps fungerer ikke helt optimalt.

App’en kan være lidt uoverskuelig