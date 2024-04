Fremtidige Apple TV med kamera

Oplev Apples fremtidsplaner for Apple TV med indbygget kamera til FaceTime og videokonference.

8 apr. 2024 kl. 09:50 Af Maria DEL:

Apples planer for fremtidens Apple TV begynder at tage form, og det kan involvere at komme hinanden smule mere nært. Ifølge Mark Gurmans seneste Power On nyhedsbrev for Bloomberg, overvejer Apple at integrere et kamera direkte i Apple TV-boksen, hvilket potentielt åbner døren for FaceTime opkald og andre video konference applikationer.

Dette nyheder kommer sammen med den nylige tilføjelse af FaceTime appen i Apples tvOS 17 opdatering. I øjeblikket kan brugere bruge deres iPhones eller iPads som kameraer til video opkald på det store skær.

Men et indbygget kamera på Apple TV selv vil fjerne behovet for en separat enhed. Gurman antyder endnu flere muligheder udover video opkald med kamera integrationen. Han nævner "interaktiv kontrol baseret på håndbevægelser", men detaljer forbliver hemmelige.

Der er to potentielle fortolkninger: Apples smart home ambitioner strækker sig udover Apple TV. Gurman nævner også virksomhedens udforskning af en "let smart skærm", der ligner en lavpris iPad. Denne alsidige enhed kan bevæge sig fra rum til rum og forbinde til opladningsstationer rundt om i huset. Apple har angiveligt startet begrænset prøveproduktion af skærme til sådan et produkt, men en endelig beslutning om lanceringen er uklar.