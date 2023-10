Homey Pro (2023)

Hvis du som mig har kastet dig ud i den til tider lidt indviklede smarthome jungle, så kan det ind imellem være lidt frustrerende, at hver producent vælger at gøre tingene lidt på deres egen måde. Ikke mindst at producenterne gerne vil have dig til at bruge netop deres app og økosystem. Det er der dog muligvis en løsning på med Homey Pro, som samler smarthome enheder fra rigtigt mange producenter under en paraply, og lader os styre dem fra et samlet sted.

20 sep. 2023 kl. 09:16 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Connectivity:

Wi-Fi 5 GHz / 2.4 Ghz b/g/n/ac

Bluetooth Low Energy 5.0

Z-Wave Plus 700 Series,

Zigbee 3.0

433 MHz,

Infrared

Matter New Coming Q2 2023

Thread New Coming Q3 2023

Hardware:

Raspberry Pi

CPU Speed (1.8 GHz Quad Core ARMv8)

Memory (2 GB LPDDR4 RAM)

Storage ( 8 GB eMMC Flash)

Listen herover dækker de fysiske specifikationer, men meget af magien ligger naturligvis gemt i den software, som er bundet op på hardware og den ser vi på senere.





En tur rundt om Homey Pro

Homey Pro gør umiddelbart ikke meget væsen af sig, og ligner en forstørret hockey puck i et lækkert mat sort finish. Der er et Homey Logo på toppen og en RGB lysring rundt langs bunden.

Den kan bruges som almindeligt dekorativt element, men bruges som statusindikator både til Homey selv og evt. for de Flows man selv sætter op.

På bagsiden finder vi et USB C stik, som bruges til strømmen og ellers er der ingen tilslutninger, da alt andet klares trådløst.

Der er dog mulighed for netværkstilslutning via en Homey Pro Ethernet Adapter. Den forbindes dog til den samme USB C port på bagsiden, og fungerer samtidigt som power passthrough til strøm.

Athom sælger også en Homey Bridge, der kan bruges for sig selv, dog uden helt så mange funktioner som Homey Pro. Alternativt kan den bruges som extender til din Homey Pro, så du kan nå ud i alle kroge af hjemmet med dækning.





Opsætning

Som så mange andre Smart Home enheder, så foregår alt opsætning naturligvis via din smartphone og Homey app’en.

Det anbefales at placere Homey Pro centralt i dit hjem, for at sikre den bedste dækning. Hvis det er et problem, kan man evt. bruge en Homey Bridge i Satalite Mode for at udvide dækningen.

Herefter er det blot at følge den trin for trin guide, der kommer i app’en i forhold til opsætning af selve Homey Pro enheden.

I forbindelse med opsætningen skal man også sætte sit hjem op. Det gøres ved at angive, hvilke rum eller områder der skal være en del af hjemmet. Det gøres for, at man efterfølgende kan styre de forskellige rum og smart home enhederne i dem.

Hvis man vil gøre brug af Geo Fencing mulighederne, skal man under opsætningen også angive sin lokalitet. Ved at gøre det kan man efterfølgende opsætte automatiseringer, som starter baseret på din eller andre familiemedlemmers smartphone placering.

Når hjemmet er på plads, er man igennem den første omgang af opsætningen og herefter skal man tilføje de smart home enheder, som man har i hjemmet. Det kan fx være dine enheder fra fx Philips Hue, Ikea eller en af de mange andre producenter, der bruger en af de understøttede protokoller.

Alt efter hvor mange enheder man har i sit hjem, kan det være en hurtigt eller en langsommelig opgave. I mit tilfælde var der tale om et Philips Hue setup med et hav af lys kontakter og stik, et par IKEA enheder og så forskellige Google enheder og mere enkeltstående Smart Home enheder.

Med i vores testkit var der også et udvalg af forskellige enheder, som pærer, stik og sensorer. De kan tilføjes et system dels til at styre lys eller andre tilsluttede enheder, men sensorerne kan også bruges til i Flows som trigger. Det kan fx være den dør/vindues sensor, som kan bruges til at starte et Flow når fx et vindue eller eller en dør åbnes.

Samlet set tog det mig omkring halvanden time at komme igennem hele opsætningen og tilføjelse af alle de enkelte enheder. Enhederne skulle også fordeles rundt imellem de forskellige rum, som var oprettet under opsætningen.

Det er måske ikke ligefrem den sjoveste del af processen, men personligt synes jeg det kan være meget hyggeligt at sætte den slags op.





Når alle enheder er tilføjet, så er man klar til at opsætte styringen af enhederne. Det sker via Flows, som kan oprettes enten via Homey app’en eller via et Web interface.

Der følger fri adgang til alle værktøjerne med Homey Pro. Hvis man har en af de mindre enheder, som Homey Bridge, så kræver det et løbende abonnement til visse funktioner.

Et flow kan oprettes som et Standard Flow, med mere begrænsede, men dog alligevel omfattende muligheder eller et Advanced Flow, som giver meget dybere og avancerede muligheder helt ned på kode niveau.

I forhold til testen her har jeg primært holdt mig til Standard Flow delen, som har været rigeligt til mine behov.

Et Flow består af en “Når → (Og) → Så” process, som kan opsættes på et hav af forskellige måder. Et simpelt Flow kunne være et der på et bestemt klokkeslet i hverdagene tænder lyset i soveværelset.

Altså Når: Klokken er 06:00 Og: I dag er en hverdag Så: Aktiver Philips Hue Scene

Med den opbygning er det muligt at opsætte alt fra ret simple Flows, som det vi lige har set, hvor lyset i mit soveværelse automatisk tændes kl. 06.00 på hverdage når jeg skal op.





Der er dog også mulighed for at opsætte mere specifikke og avancerede Flows. Dit Flow kan gøres afhængigt af et væld af forskellige faktorer, som dato, klokkeslæt, andre flows, din tilstedeværelse, input fra tilsluttede sensorer eller et hav af andre ting eller en kombination af ting.

Hvilke enheder der skal tilsluttes et flow og hvordan de skal reagere og opføre sig, kan også tilpasses på et hav af måder.

Hvis de almindelige Flows ikke er nok, så er der også mulighed for Advanced Flows, hvor mulighederne er endnu større. Her kan man med de rette evner lave meget avancerede Flows, der fx kan bruges til at hente information fra nettet og bruge det som input, eller et hav af andre ting. For at kunne udnytte funktionerne her bedst muligt er det en stor fordel at have kendskab til Java Script. Homey Pro styresystemet kører en tilpasset version af Linux baseret på Debian.

I det hele taget er mulighederne med Homey Pro alt for avancerede og vidtrækkende til, at jeg vil kunne nå dem igennem i en test som her. En stor del af funktionerne ligger også uden for mine evner, da jeg kun har meget begrænset kode kendskab.





Test

Med de begrænsninger i mente, som jeg lige har været inde på, så har jeg nu i omkring en måned haft Homey Pro sat op, som en del af mit hjem. Jeg har en del forskellige Smart Home enheder tilsluttet, som fordeler sig over en et væld af Philips Hue enheder, IKEA Trådfri, Google Home enheder og så det Twinkly lys, som vi testede for ikke så længe siden.

Alle enhederne kan samles let og simpelt i Homey Pro, og styres herfra via Flows et samlet sted. Der er mulighed for styring og automatisering af de forskellige enheder i deres forskellige apps i forvejen, men fordelen ved at samlet det et sted er, at de kan kobles meget lettere sammen.

En del af tingene kunne allerede samles i fx Google Home-appen, men sammenlignet med de muligheder, som man får i Homey Pro, så er Google Home mulighederne en tynd kop saftevand til sammenligning.

Tidligere kunne jeg fx godt sætte lys osv til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter. Mulighederne med Homey Pro betyder dog nu, at jeg kan sætte Flows op, som har meget mere funktionalitet end jeg kunne før i enkelte apps eller via fx Google Home.

På den helt simple front har jeg sat mit lys i huset til automatisk at tænde om morgen, når dagen skal startes. Det betyder, at lyset i vores soveværelse tændes blidt omkring samme tid som vækkeuret ringer, lyset i vores datters soveværelse gør det samme lidt senere sammen med lyset i køkken og stue. For at runde den morgenrutine af, så tændes lyset på mit kontor sammen med strøm til PC osv, når det er tid til at arbejdsdagen begynder.

Jeg har dog også opsat et Flow, der starter en bestemt lysscene i stuen, når jeg starter Netflix appen på vores Google TV. Så er man helt automatisk klar til en stemningsfyldt film aften. Den slags sammenkædning var fx ikke muligt tidligere.

Det er endda muligt at gøre det betinget af en helt række andre faktorer. Det kunne fx være at det kun var om aftenen efter kl. 20, kun i weekenden, kun når jeg var alene hjemme, at den skulle skifte til film lyset. Eller jeg kunne sætte en speciel lys scene op til bestemte tidspunkter eller datoer. Mulighederne er meget bredere end det er muligt via andre muligheder som fx Google Home eller lign.

Opsætning af Standard Flows er ret ligetil og kan klares uden de store problemer. Der er lidt en læringskurve til at starte med. Det er primært fordi der er så mange muligheder som der er, hvilket kræver lidt tid at sætte sig ind i.

Når først man har sat sig ind i tingene, så åbner mulighederne sig dog ret hurtigt op og det er milevidt lettere at arbejde med Homey interfacet og lave Flows, end andre Smart Home integrationer, som applets via IFTTT eller lign.

Der har været et par episoder, hvor jeg ikke helt har kunne få ting til at virke som jeg gerne ville. Fx så virker det ovenstående filmaften eksempel ikke, hvis jeg sætter den til at køre på Disney+ app’en i stedet for Netflix. Hvor fejlen ligger der, skal jeg ikke kunne sige.

Overordnet set så vil jeg dog sige, at jeg ikke har oplevet de store problemer med Homey Pro og integrationen med de forskellige Smart Home enheder, som jeg har forsøgt at binde op på systemet.

Homey Pro har modtaget alle de enheder jeg har brugt på tværs af forskellige producenter og trådløse standarder.

Som en rigtigt god feature, så kan Homey Pro systemet via deres App eller Web interface også give et overblik over dit energiforbrug. Det kræver dog, at man har enheder som reportere sit energiforbrug, hvilket bestemt ikke er alle. Der er også mulighed for at holde øje med batteristatus på de enheder der melder den information tilbage. Alle de informationer kan også bruges som inputs i Flows så man fx kan få notifikationer når enheder overskrider et bestemt energiforbrug eller der skal skiftes batteri.

Selv om jeg har rodet med systemet ret meget over den måneds tid, som jeg har haft det i huset, så føler jeg virkeligt kun jeg har kradset lidt i overfladen for mulighederne.





Man kan ikke helt droppe alle andre Smart Home apps, da der er ting som ikke helt kan tilpasses via Homey Pro og Homey App’en. Et eksempel på det er fx Philips Hue lys, hvor man kun har ret begrænsede muligheder for at tilpasse eller ændre lysets farver osv. I stedet for skal man trække allerede opsatte scener og indstillinger fra sin Hue opsætning.

Så der skal skiftes lidt frem og tilbage for at få det optimale ud af systemet.





Pris

Homey Pro kan i skrivende stund findes med en onlinepris på lige under 3200 kroner. Det inkluderer dog også fri adgang til alle funktioner i Homey økosystemet.

Den “mindre” Homey Bridge kan fås for omkring 550 kroner, men kræver et løbende abonnement på 25 kroner i måneden, hvis man vil tilslutte mere end fem enheder. Samtidigt er der her ikke understøttelse for alle ting, så man må fx undvære Thread og Matter.





Konklusion

Athom har med Homey Pro lavet et lækkert og gennemført produkt, som i den grad formår at samle et væld af Smart Home enheder under en paraply.

Mulighederne for opsætning og styring af de mange enheder, på tværs af brands og protokoller betyder, at man har utrolig store muligheder for at skabe automatiseringer uafhængigt af, hvilken trådløs protokol producenterne har valgt at bruge.

Det kan være overvældende i starten, da der er SÅ mange muligheder. Bruger man lidt tid på at sætte sig ind i tingene, så er det dog alt andet lige en ret tilgængelig måde at skabe Flows.

Mulighederne er endnu større, hvis man har flair for kodning og kan udnytte de muligheder der er for avancerede Flows.

Prisen er til den tunge side, men hvis man vil tage sit Smart Home game til næste level, så er Homey Pro en solid tilføjelse til hjemmet.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Entusiast Only award, for et gennemført produkt med masser af muligheder for både begyndere og super øvede Smart Home fans. Det er dog et produkt der henvender sig til super fans af Smart Home, og folk der gerne vil noget mere end bare hygge med det.





Godt:

Let opsætning

Dækker stort set alle Smart Home standarder

Masser af mulighed for automatisering





Skidt:

Prisen