IKEA Vindstyrka - Hold øje med luftkvaliteten

Hvis du gerne vil have en let måde at overvåge luftkvaliteten i dit hjem, så har IKEA en smart løsning med deres IKEA Vindstyrka. Den kan endda blive en del af dit Smart Home, og styre andre IKEA enheder eller tredjeparts enheder.

30 oct. 2023 kl. 09:34 Af Kenneth Johansen

Lille men praktisk

IKEA Vindstyrka er en lille diskret boks, udført i hvidt plast. På fronten er der et oplyst LED display, hvor du kan se de aktuelle tal for PM2.5 sammen med en farvet indikator for, hvilket niveau det svarer til. Under det får du temperatur, luftfugtighed og til sidst et tVOC indikator. Det sidste indikeres kun med en pil og ikke tal. Der er en pil til højre for et stabilt niveau og så en op eller ned, for henholdsvis stigende eller faldende.

På toppen af enheden finder vi to knapper. Den store bruges til, med et kort tryk, at tænde eller slukke for lyset i skærmen, og med et langt tryk til at tilgå menuen med indstillinger.

Den sidste lille knap bruges til at forbinde til IKEA luftrensere, som fx deres Starkvind, hvilket vi ser på om lidt.

På bagsiden finder vi i bunden et USB stik, som bruges som strømkilde til Vindstyrka. Der følger et USB A til USB C kabel med i pakken, men der er ikke en strømadapter. Så enten skal man finde en i skuffen, eller købe en som fx IKEAs egen Småhagel.

Ud over det er det også på bagsiden, at Vindstyrka tager den luft ind, som den måler på. Det betyder også, at man skal sørge for at den står mindst 10 cm fra vægge eller andre genstande, der kan blokere luften.





Forbind til dit Smart Home

For sig selv fungerer Vindstyrka som en fix lille enhed, der måler på luftkvaliteten i dit hjem. Det betyder, at du med et hurtigt kig på det lille display, kan få en status og evt se om du bør lufte ud.

Du kan dog også forbinde din Vindstyrka til en luftrenser, som IKEAs Starkvind. Starkvind enheden er en luftrenser, der ved hjælp af et filter opfanger støv og andre partikler i dit hjem. Det er dog også muligt at indsætte et filter, der absorberer gasser og lugte fra dit hjem.

Forbindelsen mellem Vindstyrka og Starkvind er let, via et tryk på den lille “Forbind” knap på begge enheder. Når de er forbundet så kan man se det, via et lille ikon på Vindstyrka skærmen.

Herfra så kan hastigheden på Starkvind automatisk tilpasses via målingerne fra Vindstyrka. Så hvis der måles mange partikler i luften, skrues der op for Starkvind, der så på den måde renser luften.

Har du IKEAs Dirigera Smart Hub, er det også muligt at forbinde Vindstyrka til din IKEA Smart Home app. Så har du mulighed for at tjekke luftkvaliteten uanset hvor du er.

Hvis du bruger mere avancerede Smart Home løsninger, som fx den Homey Pro, som vi har set på for ikke så længe siden, så kan Vindstyrka også tilføjes her.

Så kan målingerne fra Vindstyrka enheden, som fx temperatur PM2.5 eller VOC indexet bruges som trigger i dine Flows, og på den måde bruges til at styre andre enheder i hjemmet end bare dem fra IKEA.





Simpel men med masser af muligheder

Den lille simple måler fra IKEA kan let være med til at forbedre luftkvaliteten i dit hjem. Enten manuelt, forbi du med en synlig reminder sørger for at lufte ud, men måske også automatisk i samspil med fx en Starkvind luftrenser.

I mit tilfælde testede jeg den af ved at have Vindstyrka og Starkvind stående ved mit hobby område, hvor jeg blandt andet maler med airbrush. På den måde kunne jeg med Vindstyrka måle på luftkvaliteten.

På trods af at jeg bruger udsugning når jeg maler, så er der stadig en del partikler der undslipper, og kommer ud i rummet. Dem kunne Vindstyrka så måle sig frem til og automatisk sende signal til Starkvind, om at skrue yderligere op for udsugning og filtrering af luften.

På den mere avancerede side kunne jeg via Homey Pro enheden sætte flows op, der gav mit notifikationer, hvis temperaturen ændrede sig for meget i lokalet, eller hvis der blev registreret stigninger i tVOC indexet.

Alt det er samlet i en lille praktisk enhed som i skrivende stund ligger med en pris på 239 kroner hos IKEA.