LG opgraderer disse OLED TV - er dit på listen?

LG opdaterer endelig webOS platformen på ældre OLED TV modeller, specielt for dem i beta-programmet. Ny software giver tidlig adgang til webOS 23 og forbedringer til din TV-oplevelse.

9 feb. 2024 kl. 07:59 Af Maria DEL:

LG har endelig opdateret sin webOS-platform på ældre OLED TV'er, specifikt til dem, der er en del af koncernens beta-program. Denne tidlige adgang til opdateret software vil give brugere af LG OLED TV 2022 mulighed for at afprøve webOS 23 som en prøvekørsel forud for den officielle udrulning efter 1. marts.

Annonceret i begyndelsen af januar, har LG til hensigt at bringe sin nyeste webOS 24-platform til ældre LG TV-modeller, der begynder med 2022-modellerne. Opdateringen inkluderer lige nu kun webOS 23-softwaren, da OS24 bliver tilgængelig efter lanceringen af koncernens TV-lineup 2024 i marts eller april. Brugere er ikke tvunget til at opgradere til den nye software. Opdateringen vil dog medføre en række forbedringer til disse ældre skærme. Den nye softwareopdatering vil inkludere "quick cards" på hjemmeskærmen for øjeblikkelig og nem adgang til specifikt indhold, dvs. "Musik", "Spil" osv.

Beta-programmet afsluttes den 1. marts, med en officiel udrulning af webOS 23 til alle brugere planlagt senere på året. Som allerede nævnt, er LG's webOS TV beta-program i øjeblikket kun tilgængeligt for LG 2022 Smart TV-brugere. Programmet vil vare fra 5. februar og slutte den 1. marts 2024. Brugerne skal installere LG's Beta Program-app på deres skærm for at kunne teste den nye webOS 23-software selv. Når appen er downloadet, skal brugeren følge trinene på skærmen for at få den nye opdatering til at køre, som skal læses som følger: Indstillinger → Hjemmeskærm → Meddelelser.

Meddelelsen skal forklare, hvad programmet er, og hvad det vil bringe til dit TV. LG 2022 TV-modeller, der har adgang til webOS 23 tidlig adgang beta, inkluderer følgende:

LG A2

LG B2

LG C2

LG G2

LG CS

LG LX

Alle OLED TV

Det er uklart, om beta-programmet er globalt (som en Reddit-bruger hævder, at det ikke er tilgængeligt i Tyskland i øjeblikket), men LG giver et par nyttige links til dem, der er baseret i både Amerika og Europa, for eventuelle yderligere spørgsmål, brugere måtte have. Når det er installeret, kan webOS 23-softwaren ikke fjernes, så vær forberedt på at beholde det nye program, hvis du er villig til at prøve det.

LG beder dem, der tager springet, om at give feedback på den nye software gennem LG's TV-baserede Beta Program-app. Det er alt sammen en del af LG's igangværende WebOS Re:New Program, som sigter mod at forbedre OS-opdateringer og support til LG TV'er fire år efter lanceringen. Virksomheden har længe været forpligtet til at forbedre brugeroplevelser på tværs af sine modelrækker, som det blev set sidste år med opdateringer til software på sine 2020 OLED TV'er.