Signify lancerer nye Philips Hue-lamper og app-funktioner, der giver yderligere måder at personliggøre belysningen i dit hjem på. Philips Hue Twilight bordlampen, er designet til at understøtte din døgnrytme.

18 jun. 2024 kl. 09:40 Af Kenneth Johansen

Efter lanceringen af Lightguide Ellipse-pæren fuldendes Philips Hue Lightguide-udvalget med yderligere fire varianter - Small Globe, Large Globe, Edison og Triangle - som kan kombineres med matchende 3D-printede baser. Der lanceres også Philips Hue Solo-lightstrips, som giver dig mulighed for at tilføje lys overalt i dit hjem. Sidst men ikke mindst lanceres blandt andet også Philips Hue Datura, et loftspanel med to lyskilder.





Vågn op og føl dig mere frisk

Philips Hue Twilight sengebordslampe fås i både hvid og sort, og er designet til at understøtte din døgnrytme: Den hjælper dig med at opretholde en regelmæssig søvnrutine, falde fredeligt i søvn og vågne op og føle dig mere frisk. Med to individuelt kontrollerbare lyskilder - et primærlys og et baglys med enestående ColorCast-teknologi - efterligner Philips Hue Twilight den brede palet af farver fra himlens morgen- og aftenlys.

Det kompakte design passer til et natbord og har to knapper til at styre lyset i tillæg til Philips Hue-appen. Som standard bladrer én knap gennem seks nye lysscener, såsom 'Arise' eller 'Sleepy'. Den anden udløser den nye Sunset Go to sleep-automatisering, der simulerer en solnedgang med en rig blanding af røde toner.

Indstil desuden en wake-up automatisering, som gradvist lyser op, så du blidt vågner til morgensolens farver. Ultra-lav dæmpning muliggør jævne overgange så du får en behagelig opvågning og det perfekte natlys. Philips Hue Twilight dæmper til en brancheførende lysstyrke på 0,5 %.





Et blikfang, der komplementerer din boligindretning

Efter lanceringen af den populære Ellipse-form giver de fire nye Philips Hue Lightguide-pærer dig mulighed for at skabe et unik og moderne udtryk. Man kan nu vælge mellem fem håndblæste pærer i glas: Small Globe, Large Globe, Triangle, Edison og Ellipse. Pærerne kan lyse i millioner af nuancer af hvidt og farvet lys, og de kan styres med Philips Hue-appen.

Lightguide-pærerne kan kombineres med de nye Philips Hue 3D-printede baser, så pærerne bliver til en bordlampe, der passer perfekt til et side- eller sofabord. Basen, som er 3D-printet ved hjælp af bio-cirkulære materialer[ii], fås i farverne salvie, sand og blank sort.





Tilføj lys på steder, der er svære at nå

Form og bøj lyset efter dine behov med Philips Hue Solo-lightstrip. Den er nem at bruge og giver mulighed for at tilføje lys på selv svært tilgængelige steder. Med varianter på 3m, 5m og 10m, der kan afkortes, passer den perfekt i skabe, langs lofter eller vægge, og langs trapper og gulve. Med 1700 lumen lyser lightstrippen dit hjem op med farver og rent hvidt lys (takket være RGBWW LED'er).

Philips Hue-brugere kan nemt integrere lightstrippen med det fulde Philips Hue-system – hvilket giver forskellige lysoplevelser, der passer til enhver stemning.





Loftslamper til ethvert rum

Philips Hue Datura loftslampen er en rund plafond med en slank rammeløs profil der forbedrer rumfornemmelsen overalt i dit hjem, og især passer til rum med lav loftshøjde. Loftpanelet kommer med to individuelt kontrollerbare lyskilder i hvidt og farvet lys, der giver et kraftigt funktionelt lys, og en blød loftsglød med et enkelt tryk og justérbare farveeffekter.

Loftslampen Philips Hue Tento giver nuancer af hvidt og farvet lys. Med sit slanke runde design ser den godt ud overalt og er nem at installere i f.eks. walk-in garderober, garager og andre steder.

Philips Hue slim indbygningsspots giver mulighed for at tilføje farverigt smart lys overalt i dit hjem. Med den tynde profil er de nemme at montere mange steder. Med op til 1150 lumen og en bred lysstråle giver Philips Hue slim indbygningsspots masser af lys og sørger for perfekt lysspredning over store overflader.





Andre nye lanceringer fra Philips Hue

GU10 spots og spotlamper, der bruger GU10, er blevet opgraderet og lyser nu kraftigere. De har 400 lumen ved 4000k sammenlignet med den forrige generations 350 lumen.

Derudover er de nye GU10-pærer mere energieffektive med en levetid på 25.000 timer (sammenlignet med 15.000 timer tidligere) og 50 % lavere standby strømforbrug.

Udover nye produkter er der også nye app-opdateringer til Philips Hue og forbedringer til det integrerede sikkerhedssystem. Philips Hue Secure-brugere kan indstille lys- og lydalarmer til at gå i gang automatisk, når systemet er tilkoblet, samt planlægge deres sikkerhedssystem så det til- og frakobler automatisk efter en tidsplan. Derudover kan man vælge mellem tre forskellige batterioptimeringstilstande. De nye funktioner bliver tilgængelige sommeren 2024.





