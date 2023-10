Streamplify streaming guide

Om du er streamer, blogger, Vlogger så har Streamplify udstyret til dig. Streamplify er et tysk firma, som har sørget for deres produkter opfylder behovet i en verden, hvor streaming, blogging og content på de sociale medier fylder mere end meget andet. Men står du med ønsket om selv at starte op, kan du finde hele pakken hos Streamplify.

Vi har fået en samlet pakke fra Streamplify, som indeholder følgende:

MIC Arm

Light 10

Light 14

CAM

Acoustic Panel

I denne guide kommer vi til at gå igennem de forskellige produkter. Med hvilke specifikationer de har, samt hvordan de kan gøre din streaming en bedre oplevelse, for dine seere. Denne guide skal selvfølgelig ses som en vejledning, hvor du kan vælge de ting som er relevante til det du skal lave. En blogger vil muligvis ikke få behov for en mikrofon og webcam, men skal måske kun bruge lyset, hvor en streamer, kan have brug for hele listen.

MIC Arm Streamplify tilbyder to mikrofoner, i øjeblikket guiden skrives. MIC Arm og MIC Tripod. Forskellen ligger i monteringen, hvor man enten får en mikrofon arm eller en trifod med til montering. Personligt hælder jeg mest til mikrofonarmen, det det giver noget mere fleksibilitet, og giver dig muligheden for at have mikrofonen, så den ikke blokere for udsynet til skærmen.

Specifikationer på MIC Arm.

Kondensmodul

Pickup Pattern : Kardioid

: Kardioid Resolution: 16-bit

16-bit Sample Rate: 48kHz

48kHz Frequency Response: 100 – 18000Hz

100 – 18000Hz Sensitivity: -36dB (±3dB)

-36dB (±3dB) Max SPL: 120dB

120dB Signal to noise Ratio: -

- USB-C til USB-C, USB-C til USB-A (180cm)

Knapper: Gain, mute, headphone volume

Med MIC Arm medfølger alt det nødvendige for at kunne montere og komme i gang. Du skal derfor ikke ud og købe en mikrofon arm eller andet. Ved siden af det får du også pop filter og shock arm, som normalt skal købes som ekstra tilbehør. Streamplify sørger her for at du ikke skal tænke på andet, for at få mest muligt ud af din mikrofon.

Mikrofonen byder på to indstillinger, hvor du kan skifte mellem ”Full playback podcast” eller ”One-Way playback gaming”.

Som det sidste, kræver mikrofonen ingen software, og det giver en plug and play oplevelse, hvor alle nemt kan være med. De indstillinger som kan laves, foregår i Windows eller på selve mikrofonen.

Pris

Streamplify MIC Arm har jeg kunne finde en pris til 389,- DKK.

Light 10

Light 10 er en ring light, som skal give en bedre billede. Om det er til din streaming, hvor kameraet har behov for lidt ekstra lys på dig, eller om du skal tage et billede af et stillestående objekt, hvor du gerne vil have bedre lys på. Light 10 er Streamplify’s mindste lys, hvor der medfølger tripod til montering.

Light 10

Size: 26cm

26cm LED number: 120

120 Power consumption: 10 watts

10 watts Max brightness: 1000lm

1000lm CRI: ≥90

≥90 Color temp: 3000-6000K

3000-6000K Color temp level: 3 level adjustment

3 level adjustment Brightness level: 10 level adjustment

10 level adjustment Control mode: Wired controller

Wired controller Tripod height: 20-25cm

20-25cm USB charging: No

No Smartphone support: Yes, Width up to 76mm

Yes, Width up to 76mm Camera support: Yes

Light 10 er specielt velegnet til streaming, vlogging, fotografering og videooptagelse. Den skaber et lys som kan være med til at give et mere detaljeret billede, og sørger for objektet eller du er i fokus.

Den lille størrelse gør også du nemt kan have Light 10 med dig. Så hvis du rejser meget, og skal bruge lys, til hvor du er, kan du nemt have Light 10 med dig. Tripoden kan foldes ud fra 20-25cm.



Der medfølger monteringskit, så du nemt kan montere enten din telefon eller kamera inde i ringen.

Den kommer med tre farve temperaturer og ti lysstyrker. Farve temperaturen kan skiftes imellem 3000K til 6000K og har en lysstyrke på maksimum 480 lumens.

5V USB-porten gør det også muligt at bruge Light 10 kan bruges sammen med en powerbank, så du er aldrig afhængig af at have en stikkontakt i nærheden, for at tage dit perfekte billede eller optagelse.

Pris

Streamplify Light 10 har jeg kunne finde en pris til 129,- DKK.

Light 14





Light 14 er storebroren, og har mange af de samme fordele som Light 10. Her er størrelsen dog skruet markant op, og det skaber et mere stationært produkt, som mest er velegnet i ”studiet”.

Light 14

Size: 36cm

36cm LED number: 76

76 Power consumption: 36 watts

36 watts Max brightness: 3400lm

3400lm CRI: ≥90

≥90 Color temp: 3000-6000K

3000-6000K Color temp level: 10 level adjustment

10 level adjustment Brightness level: 10 level adjustment for each color temp. level

10 level adjustment for each color temp. level Control mode: Front switch-tact, IR remote

Front switch-tact, IR remote Tripod height: 0.5m-1.7m

0.5m-1.7m USB charging: Yes, 2 slots

Yes, 2 slots Smartphone support: Yes, Width up to 76mm

Yes, Width up to 76mm Camera support: Yes

Light 14 er specielt velegnet til streaming, vlogging, fotografering og videooptagelse og meget mere. Den sørger for et flot lys, som kan hjælpe med at få objektet i fokus eller dig selv, hvis du streamer.

Standeren er en 2 i 1 tripod, som kan bruges både som en normal tripod stander, men også bruges som en selfiestang. Den har en stander højde på 50-170cm,

Den har fire farvetemperaturer at vælge imellem, og ti lysstyrker. Selve farve temperaturen kan justeres fra 3000-6000K og maksimum 2250 lumens.

Der medfølger fjernbetjening til at kunne styre selve lyset, så du nemt kan indstille den, uden at skulle gå væk fra din optagelse.

Gør du brug af en smartphone til din optagelse, kan du også oplade den via light 14, som har USB-A porte.

Pris

Streamplify Light 14 har jeg kunne finde en pris til 389,- DKK.

CAM





Om du skal streame, have teams møder, eller noget helt tredje, så er det bare bedre at dem du snakker med eller til kan se dig. Streamplify har ét webkamera i deres udvalg, som har fået navnet CAM. Det er en Full HD 60 FPS kamera, og den sørger for krystal klart billede og med en hjælp fra de høje frames og autofocus, sørger den for du altid er i fokus, med et glidende billede.

CAM

Supported Resolutions: 1080p60, 1080p30 720p60, 480p60

1080p60, 1080p30 720p60, 480p60 Optics: All-Glass lens with autofocus

All-Glass lens with autofocus Focus Range: 70mm to infinity

70mm to infinity Zoom type: Digital

Digital Field of View: 90 degree

90 degree Connection: USB 2.0, compatible to type 3.0 connector

USB 2.0, compatible to type 3.0 connector Anti-spy cover

CAM kan både monteres på din skærm, men har også en medfølgende tripod som gør det muligt at sætte den på en hylde, et bord eller andre steder. Det medfølgende kabel har en længde på 200cm, og giver friheden til at få den til at passe til dig behov.

Kameraet har et anti-spy cover, som gør du nemt kan slide foran kameraet, så du kun er sikker på det viser et billede, når du ønsker det.

Kameraet kræver ingen drivers, og giver en fleksibel og nem plug and play, for at kunne bruge det.

Uden lys fra Light 10 og Light 14

Med lys fra Light 10 og Light 14

Pris

Streamplify CAM har jeg kunne finde en pris til 329,- DKK.

Acoustic Panel





Akustiske paneler, kan bruges til at skabe den bedste lyd omkring dig. Pladerne sørger for at reducere støj omkring dig, samt den stopper reflekterende lyd. Det giver et bedre oplevelse, for dem som sidder og skal lytte til dig.

Acoustic Panel

Size: 60x30cm each

60x30cm each Thickness: 12 mm

12 mm Weight: 315g each

315g each Color: Dark Grey & Pink

Dark Grey & Pink Flame retardancy: Yes

Pladerne giver dig en fleksibel løsning, hvor du bestemmer om de skal monteres på en væg, sættes op omkring computerbordet, eller måske en helt tredje måde. Acoustic panels har et smalt design, som gør de er nemme at arbejde med, og de nemt kan monteres på en væg, uden de går for langt ud eller falder ned.

Pris

Pakken med 9 stk, som har været til test. Har jeg kunne finde til en pris på 710,- DKK.

Vi har nu været rundt om alle produkterne fra Streamplify, som har valgt at have et prisvenligt niveau, så du hurtigt og nemt kan komme i gang med din stream eller måske en Vlog.