Twinkly Gaming

Hvis du, eller dine børn, er på udkig efter lidt RGB lys til gaming hulen, så har Twinkly et udvalg, der skiller sig lidt ud.

21 aug. 2023 kl. 07:50 Af Kenneth Johansen

Udvalget

Vi har tidligere kigget på produkter fra Twinkly, som egner sig til udendørs brug. Denne gang er turen kommet til et udvalg af deres produkter, som vil egne sig godt til at skabe den rette stemning omkring gaming setuppet.

Selv om de produkter vi så på i vores Twinkly Outdoor Lys guide, også vil kunne bruges indendørs her, så kigger jeg i dag på nogen helt andre produkter.





Vi tager et kig på:





De kan udelukkende bruges indendørs, men fælles for dem begge to er, at de via Twinkly app’en har en mulighed for et væld af forskellige lys indstillinger. Specielt Squares skiller sig lidt ud fra hvad vi ellers ser på markedet for RGB belysning.





Squares

Squares fås i flere versioner, hvor den vi har haft forbi på besøg er deres Startersæt, som består af i alt seks LED paneler.

Squares består af et udvalg af LED paneler, som kan tilsluttes hinanden og samles på mange forskellige måder. På den måde kan man vælge et setup, som passer netop til ens omgivelser.

Hver af de firkantede paneler er lavet med 64 LED lys, som via Twinkly app’en kan programmeres og styres individuelt, hvis man vil.

I startsættet er det et masterpanel, som resten skal sættes til. I startsættet er der et masterpanel og fem almindelige paneler.

Hvis man vil, kan man købe yderligere LED paneler. Hver masterpanel kan have op til 15 paneler tilsluttet og man kan på den måde skabe nogen ret omfattende LED opsætninger.

Panelerne samles via forbindelseskabler og plastikclips, som følger med i kassen. Det er kun formen på de enkelte LED paneler og din fantasi, der sætter grænser for hvordan du vil samle dem.





Flex

Twinkly Flex er en mere traditionel LED strip, dog i en lidt mere moderne version, end de fleste nok tænker når man siger LED strip. Twinkly Strip fås i to varianter på henholdsvis to eller tre meters længde.

Det er en samlet og lukket enhed, og de kan altså ikke udvides med yderligere stykker. Flex kommer med et fastmonteret stik og en kontrolboks.

Helt som navnet antyder, så er det naturligvis en fleksibel strip, som altså kan monteres på ret mange måder.

Der følger i kassen plastikbeslag med, så man kan montere Twinkly Flex, som man gerne vil have. Der er et udvalg af lige og 90 graders beslag, så man kan være lidt kreativ med placeringen.





Opsætning og kontrol via Twinkly app

Helt som vi så på i vores Outdoor guide her, så foregår alt opsætning på de andre produkter her også igennem Twinkly app’en på din telefon.

Det er en ligetil trin for trin guide i appen, der tager dig igennem opsætningen.

Man skal undervejs koble lyset op på sit hjemme WiFi, så man skal have koden klar til det undervejs.

Når dit lys er sat op, har du et væld af forskellige muligheder for kontrol og indstillinger via appen. Der er også mulighed for let og hurtigt at opdaterer Firmware på enhederne, så man hele tiden har de nyeste funktioner tilgængelige.

På den helt simple front er der mulighed for at opsætte timers. På den måde kan du lade lyset tænde og slukke automatisk i et interval, du selv vælger.

Der er dog også på Flex lyset en fysisk kontrolmulighed på kablet. Her sidder den lille kontrolboks, der indeholder Bluetooth og netværket. Der er også en fysisk knap, som du kan bruge til at tænde og slukke for lyset samt skifte mellem et udvalg af lyseffekter og farver.

Squares sættet her en enkelt knap på masterpanelet, som kan tænde og slukke samt skifte imellem de lysprofiler du har gemt på sættet.

En af de helt store styrker ved Twinkly app’en og lyset, alt efter hvilket lys man vil have, er muligheden for et hav af forskellige effekter.

Det kan være alt fra svagt blinkende lys til den helt store regnbue af farver med roterende mønstre.

Der er rigtigt mange effekter at vælge imellem, men der er også mulighed for at tilpasse de eksisterende eller lave sine egne fra bunden. Der er på den front ret avancerede muligheder med forskellige lag og effekter, der kan bygges oven på hinanden.

For at få mest ud af de mange effekter, er det dog også muligt via app’en at kortlægge dine lys. Så når du har sat lyset op hvor du gerne vil have det, kan du hjælpe app’en kortlægge lyset. På den måde ved app’en hvor de forskellige LED lys er placeret i forhold til hinanden og effekterne kan herefter bruges mest effektfuldt.

Kortlægningen sker via dit kamera på telefonen som registrerer lyset. Under kortlægningen blinker lyset på en bestemt måde, som app’en kan registrere. Resultatet er en ret præcis kortlægning af de enkelte LED lys.

Kortlægningen er fx specielt aktuel på Squares, da LED panelerne kan samles på mange forskellige måder. Ved at kortlægge lysene fortæller man app’en hvordan de er samlet og lys og effekter kan derefter placeres med størst effekt.

Med Squares er det fx muligt at have pixel art kørende på panelerne og det kræver naturligvis en kortlægning, så tingene kommer til at se rigtigt ud.





Fysisk opsætning

Opsætningen af Twinkly lyset kommer naturligvis til at betyde meget for det endelige look. I forhold til Squares, skal man både beslutte hvor i huset de skal være placeret, men også hvordan man vil samle panelerne.

De kan let sættes op på muren via monteringshuller på bagsiden. Der følger i kassen en praktisk skabelon med, til at få skruerne i væggen placeret rigtigt.

I mit tilfælde valgte jeg at samle dem i en firkant først, for at se mulighederne for Pixel Art. Man får en god ide om effekten, men hvis man virkeligt vil udnytte den del, vil flere paneler nok gøre effekten bedre.

I sidste ende valgte jeg at samle panelerne i en lidt mere kunstnerisk “omvendt V form” og holde mig til et udvalg af forskellige farveeffekter.

Opsætningen af Flex er måske en anelse mere ligetil. Den fleksible LED strip giver dog også mulighed for at montere den på forskellige måder. Man kan fx bruge den til at “tegne” et mønster på væggen.

De medfølgende monteringsbeslag gør det ret let at få den monteret. De kan enten sættes fast med dobbeltklæbende tape eller skrues fast.

I mit tilfælde monterede jeg den på en skab umiddelbart ved siden af min PC, så den i samspil med Squares sættes på væggen kunne skabe lidt stemnings belysning omkring PCen.





Samspil med anden software

Hvis man vil integrere Twinkly lyset med sit andet software, så er der mulighed for det også muligt. Twinkly kan tale sammen med de fleste Smart Home løsninger som Google Home, Apple Homekit og Amazon Alexa.

Hvis du i forvejen har Razer enheder som mus eller tastatur og bruger deres software til at styre RGB lys på din PC, kan Twinkly også kobles op her.

Det betyder, at man kan koble sit Twinkly lys sammen og få endnu flere muligheder for at koordinere og styre lyset.

I mit tilfælde har jeg fx fået koblet det op på mit Google Home system. Så nu kan jeg styre lyset via stemmen eller min Google Home app. Det betyder også, at jeg kan inkludere Twinkly lyset i mine automatiserede rutiner gennem Google Home.





Opsamling

Samlet set har det været en let og ligetil proces at få Twinkly lyset sat op, og til at spille fint sammen med resten af husets lys. Specielt muligheden for at koble det op på Google Home betyder, at Twinkly lyset hurtigt blev en del af mine andre lys og rutiner.

Vi har i denne guide kun kigget på to produkter, men det er let at inkludere andre af Twinkly produkterne. Det kan være dem vi har set på i vores Outdoor guide, da de også sagtens kan bruges indendørs. Der er dog også andre produkter fra Twinkly, der let kan inkluderes.

Squares 5+1 sættet, som vi har set her, starter med en pris på 1200 kroner og man kan købe yderligere LED paneler, i sæt af tre, for omkring 500 kroner.

Twinkly Flex i den 2 meters udgave som jeg har haft besøg af her, kan købes for omkring 400 kroner, mens versionen på 3 meter kan fås for omkring 600 kroner.