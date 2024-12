Twinkly lyser i mørket

Hvis du ønsker ekstra lys omkring huset i de mørke tider, så er Twinkly klar med et godt udvalg, som kan give dig fuld smæk på lyset og smarte funktioner.

16 dec. 2024 kl. 09:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

Screen-like LED display

Expandable light system

Smart Home Integration

Vi tager i dag et kig på to Twinkly produkter. Det er deres Twinkly Strings, som er en lyskæde meget som vi har kendt dem længe, men nu bare med mulighed for alle regnbuens farver og naturligvis smart funktioner og app.

Den anden er deres Twinkly Net Light, der helt som navnet antyder, er et net af lys beregnet til fx at hænge op på en væg eller ligge over en busk. Her er der naturligvis også mulighed for masser af farver og smart integration.





Fælles for begge produkter er, at de kan bruges både inde og ude.





En tur rundt om Twinkly





Twinkly Strings

String lyskæden ligner umiddelbart en hvilken som helst lyskæde. Den kan fås i flere længder, fra en otte meter lang variant med 100 LED lys helt op til en 48 meter lang version med 600 LED lys. Vi har fået besøg af mellem varianten med 250 LED lys, og en længde på 20 meter.

Lyskæden er delt i to, så du får to længder af 10 meter, som dog samles i et kabel der går til en kontrolenhed, som tilsluttes strøm.

Det er den enhed der indeholder den hardware du opretter trådløs forbindelse til. Den har også en knap, hvor du kan tænde og slukke for lyset samt skifte mellem et udvalg af forskellige funktioner.





Twinkly Net Lights

Net Lights er lavet som et net med 260 LED lys fordelt over et net, der måler 120x190cm. LED lysene er lavet, så de sidder i små runde plastkugler.

Også her får vi en kontrolenhed, som bruges under tilslutning og med en knap til at skifte mellem et udvalg af funktioner.





Opsætning

Opsætningen af begge Twinkly lys foregår via Twinkly app’en. Lyset skal blot tilsluttes strøm, og så er man klar til at starte opsætningen. Der er en simpel guide i app’en, som trin for trin tager dig igennem opsætningen.

Man skal undervejs koble lyset op på sit hjemme WiFi, så man skal have koden klar til det undervejs.

Når dit lys er sat op, har du et væld af forskellige muligheder for kontrol og indstillinger via appen. Der er også mulighed for let og hurtigt at opdaterer Firmware på enhederne, så man hele tiden har de nyeste funktioner tilgængelige.

På den helt simple front er der mulighed for at opsætte timers. På den måde kan du lade lyset tænde og slukke automatisk i et interval, du selv vælger.

Der er dog som sagt også på alle lys en fysisk kontrolmulighed på kablet. Her sidder den lille kontrolboks, der indeholder Bluetooth og netværket. Der er også en fysisk knap som du kan bruge til at tænde og slukke for lyset samt skifte mellem et udvalg af lyseffekter og farver.

En af de helt store styrker ved Twinkly app’en og lyset, alt efter hvilket lys man vil have, er muligheden for et hav af forskellige effekter.

Det kan være alt fra svagt blinkende lys til den helt store regnbue af farver med roterende mønstre.

Der er rigtigt mange effekter at vælge imellem, men der er også mulighed for at tilpasse de eksisterende eller lave sine egne fra bunden. Der er på den front ret avancerede muligheder med forskellige lag og effekter der kan bygges oven på hinanden.

For at få mest ud af de mange effekter er det dog også muligt via app’en at kortlægge dine lys. Så når du har sat lyset op hvor du gerne vil have det, kan du hjælpe app’en kortlægge lyset.

På den måde ved app’en hvor de forskellige LED lys er placeret i forhold til hinanden og effekterne kan herefter bruges mest effektfuldt.

Kortlægningen sker via dit kamera på telefonen som registrerer lyset. Under kortlægningen blinker lyset på en bestemt måde som app’en kan registrere. Resultatet er en ret præcis kortlægning af de enkelte LED lys.

Jeg mappede fx Strings lyset, efter det var blevet sat op på et udendørs juletræ. For at komme hele vejen rundt, og få alle lysene med i registreringen, kan man lave sin mapping flere gange, mens man bevæger sig rundt om den genstand, man har placeret lyset på.

Mapping af lyset fungerede super fint og det gav mulighed for at få fede effekter af lys, som bevæger sig i bestemte retninger over træet, uden at jeg behøvede møjsommeligt at placere hvert lys.

Med mapping er det også muligt at sammenkæde effekter over flere Twinkly produkter, så lys og effekter matcher på tværs af flere lyskæder.

Alle Twinkly produkter er i god Smart Home stil også kompatible med Google Home, Amazon Alexa og for gaming folket også Razer Chroma.

Twinkly Stings (250 LED) kan pt findes med en online pris på 920 kroner, mens Twinkly Net Light kan findes til lige omkring 700 kroner.





Læs mere om Twinkly produkterne hos Twinkly lige her.