Wiz Indoor Camera

Står du og ønsker ekstra overvågning af huset, enten når du er på arbejde, sover eller er på ferie. Så kan et kamera, måske være en vej at gå. Specielt hvis du ikke ønsker at gøre brug af vagtselskaber, som kan holde øje med hjemmet. WiZ som er en del af Signify, beskæftiger sig primært med pære og lys, men de har dog også bevæget sig over i overvågning, i form af det smarte hjem, hvor du ikke kun kan styre lyset via telefonen, men også holde øje med, hvad der sker i dit hjem, når du ikke er der.

Inden vi går videre, skal vi tage et kig på specifikationerne på Indoor Camera fra WiZ. Oplysningerne er fundet fra WiZ’s hjemmeside.

Specifikationer og features Indoor Camera

Max Resolutions: 1920 x 1080

1920 x 1080 Night Vision: Yes

Yes Motion detection: Yes

Yes Sound & light alarm: No

No Two-Way Talk: Yes

Yes Local & Cloud storage (subscription)

Voice control

Frequency: 2.4 GHz

2.4 GHz Frame Rate: 30fps

30fps Video streaming: -

- Image sensor: -

- Lens: -

- Nightvision: -

Rundt om WiZ Indoor Camera

Som det ses, er der nogle informationer, som ikke er muligt at fremskaffe via WiZ hjemmeside eller på æsken. Det afholder os dog ikke fra at skulle have set nærmere på kameraet, samt testet det igennem. Indoor Camera fra WiZ, er som navnet indikere et indendørs kamera, det har dog stadig en IP20 certificering, Hvor det første tal indikere at den har beskyttelse mod faste objekter større en 12,5mm, men den ikke kan tåle vand. Selvom der ikke oplyses hvor mange megapixel kameraet bruger, så er opløsningen i Full HD, og Night Vision er i 5M.

Kigger vi på tilbehøret, så medfølger der et micro USB til USB-A, manualer, skruer til montering og beslag. Du skal selv ud og skaffe en adapter, hvis den skal sættes via stikkontakt.

Kameraet er hvid, med en sort front. På fronten er den udstyret med System LED, og vi har WiZ logo i bunden.

På bagsiden har vi noget information, blandt andet model navnet, MAC adresse og serienummeret, og det er også her indgangen til micro USB befinder sig. På siden er der indgang til Micro SD kort.

Bunden kan skrues af, hvis den skal monteres på en væg, hvor foden sættes fast, og kameraet monteres derefter på foden.

Software

WiZ til Android

WiZ til iOS

Som det første skal vi have oprettet et "Hjem".

Efterfølgende er det muligt at oprette de forskellige WiZ produkter til hjemmet.

Efterfølgende gøres kameraet klar til parring, hvor telefonen genere en QR kode, som kameraet bruger til at forbinde.

Pris

Jeg har fundet Indoor Camera fra WiZ til en pris på 730,- DKK.

Hvis du vil læse mere om Indoor Camera fra WiZ kan du klikke på banneret.

Test & Konklusion

Jeg har bevidst valgt at droppe test delen for sig selv, og vil her som en afslutning kombinere test og konklusion.

Personligt syntes jeg WiZ APP’en er meget simpel at arbejde med, og har nogle gode funktioner indbygget. Hvis du vælger at have gået WiZ vejen så åbner kameraet også op for multifunktion, hvor det ikke kun er et kamera, men det er også muligt at bruge den som motion sensor. Her ser jeg flere fordele med den funktion, både i form af at spare på strømmen, men også hvis der skulle komme indbrud, så vil lyset tænde, du får et klart billede af den uønsket gæst, og forhåbentlig bliver personen skræmt væk.

Selve billedkvaliteten er full HD, med vidvinkel og hvilket giver et fint billede, og et godt overblik, specielt hvis du gerne vil have dækket et større område i hjemmet, som for eksempel en stue.

Kameraet har mulighed for intern hukommelse, som helt klart er en fordel, hvis du ikke ønsker at gøre brug af cloud service, som koster penge. Jeg savner dog på mange af denne type kamera, en nem mulighed for hurtigt at kunne sætte op til en NAS, for at kunne lagre sin data der i stedet for at have et lille hukommelseskort eller skulle betale for en cloud service.

Ledningen som følger med virker til at være en smule kort efter min mening, og specielt hvis man ønsker at tilslutte den og gemme ledningen væk, udover det medfølger der ingen adapter, hvilket giver en ekstra omkostning her.

Som den sidste ting, har vi prisen. Det var ikke mange butikker, jeg kunne finde den ved under testen, og en pris på 730 kroner er efter min mening højt sat. Hvis vi giver på den amerikanske hjemmeside er vi nede omkring 400 kroner, så vi kan håbe, vi også kommer tættere på den pris, på det danske marked, når flere butikker begynder at have den hjemme.

Jeg slutter testen af med at give Indoor Camera fra WiZ en score på 8 ud af 10. Her er det specielt prisen, som jeg syntes ligger en stopper for det sjove, og gør nok mange vil finde et alternativ. Det som kan retfærdiggøre at vælge dette kamera, er specielt hvis du gør brug af andre produkter fra WiZ, hvor du her får mulighed for at integrere det i den samme APP, sammen med muligheden for at bruge kameraet som motion sensor, hvilket gør din hverdag markant nemmere.

Pros

Simpel app

”Nem at få sat op”

God billedkvalitet

Nightvision

Motion detection

Kan bruges som motion sensor

Mulighed for direkte hukommelse

Cons

Cloud storage kræver abonnement

Pris

Kort ledning, og uden adapter

Score: 8