AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-11 14:33:08

[CES 2018] Moviephone smartphone med indbygget projector

Bag navnet Moviephone, gemmer der sig en ny android smartphone, som er blevet fremvist på CES 2018. Det unikke her, er ikke smartphone konceptet, men at Moviephone gemmer en fed feature under den smukke overflade, en indbygget projektor.

Smartphonen kan naturligvis andet, og Moviephone bygges med et 5,5 tommer display med en Full HD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Til at levere performance, er Moviephone ustyret med en octa core processor, 3GB RAM og 32GB internt.

Moviephone kommer i to varianter, og det betyder samme specs som ovenstående, men med 4GB RAM og 64GB lager. Naturligvis med mulighed for at udvide lagerpladsen via microSD kortlæser.

Tilbage til det der skiller Moviephone smartphonen ud fra mængden, den integreret projektor. Der er tale om en laser MEMs projektor, som er i stand til at dække et område på 200 tommer og 1280 x 720 pixels. Imponerende, og et spændende tiltag for en - med danske øjne, ukendt aktør på smartphones markedet.



Moviephone kommer naturligvis med et setup af kameraer bestående af et 8 megapixel på forsiden og et 13 megapixel på bagsiden. Der er monteret et 4000 mAh batteri for at kunne forsyne både telefon og projektor med strøm.



Moviephone præ-installeret med Android N og prisen er sat til $599. Du kan læse mere HER

