A18 Pro-chip i iPhone 16 Pro er 15 procent hurtigere

iPhone 16 og 16 Pro er virksomhedens flagskibsmodeller, der leverer ydeevne på desktop-niveau takket være de nye A18- og A18 Pro-chips. Den nye SoC (System on a Chip) er et markant fremskridt i forhold til den tidligere A17 Pro-chip og giver bedre computer- og grafisk ydeevne samt en langt mere kapabel Neural Engine til avanceret maskinlæring

10 sep. 2024 kl. 09:44 Af Maria DEL:

Apple siger, at deres A18 Pro-chip er 15 procent hurtigere end sidste års A17 Pro, samtidig med at den er 20 procent mere energieffektiv. Da virksomheden annoncerede den nye iPhone 16 og iPhone 16 Plus, sammenlignede de A18-chippen med den to år gamle A16 Bionic-chip, hvilket potentielt antyder, at ydeevneforbedringerne ved standard A18-chippen ikke er lige så imponerende som ved 'Pro'-varianten.

Men A18 Pro-chippen fortæller en anden historie med sin hurtigere Neural Engine og en avanceret GPU, der baner vejen for forbedret grafisk ydeevne.

Med hensyn til computerkraft har A18 Pro-chippen en 6-core CPU, og ifølge Apples påstande er den nu 15 procent hurtigere end sidste års A17 Pro-chip i iPhone 15. Dette betyder, at hvis tallene er korrekte, vil den tilbyde markante forbedringer i ydeevne, og hvis du undrer dig over energieffektiviteten, leverer chippen bedre ydeevne, mens den forbruger 20 procent mindre strøm. Dette betyder, at iPhone 16 Pro-modellerne vil have meget bedre batterilevetid end de tidligere modeller.

CPU'en i A18 Pro har 2 performance-kerner og 6 effektivitetskerner, som vil balancere strømforbruget, samtidig med at den leverer den bedste ydeevne. Sammenlignet med A18-chippen har A18 Pro også større caches og næste generation af ML-acceleratorer, som vil spille en stor rolle i virksomhedens kommende Apple Intelligence-funktioner. Den nye chip muliggør også hurtigere USB 3-hastigheder, hvilket er en større forbedring end forventet.

Apples nye iPhone 16 Pro-modeller kommer med en række premium-funktioner, og A18 Pro-chippen vil stå for det tunge løft under motorhjelmen for at få det hele til at fungere problemfrit. Det er værd at bemærke, at ydeevne- og effektivitetskravene kommer direkte fra Apple, og vi ved ikke, hvilket værktøj de bruger til at udlede disse resultater. Derfor vil vi vente lidt, før vi deler benchmarks for den nye A18 Pro-chip og hvordan den sammenligner med A17 Pro samt konkurrenterne.