[CES 2018] Samsungs foldbare smartphone lancerer måske i december

Samsung har allerede proklameret ankomst af deres nye koncept om en foldbar smartphone, og ankomst er sat til 2018. Nu gættes der på, om release er december måned, og dermed et sats på julehandlen i 2018.

Rygterne vil Samsung lader pressen få adgang til deres foldbare smartphone under Mobile World Congress i februar, og selvsamme rygtebørs omtaler også en potentiel mulighed under det i igangværende CES 2018.



Dog bød deres pressevent ikke på denne mulighed, hvor Tweak var repræsenteret.



Produktet starter i marts



Det forlyder Samsung påbegynder produktionen af de nye skærme i marts, og en masseproduktion fra september, så december kunne meget vel tyde på at være et godt bud på public release.



Fakta er meget begrænset, men flere medier melder om et 7,3 tommer display, som så kan foldes.

Foruden den foldbare smartphone, har Samsung også andre spændende produkter på programmet i 2018. Det var ventet Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus blev fremvist på CES 2018, men under vores deltagelse på presseventet, kom der intet nyt under solen.

Derfor må vi konkludere, at præsentationen af Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus sker på Mobile World Congress næste måned.

