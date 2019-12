AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-28 01:29:30

Andy Rubin og Essentiel har ny smartphone på vej

Det går ganske godt for Andy Rubin og Essentiel, der arbejder på at have en ny smartphone klar i slutningen af måneden.

Andy Rubin er bedst kendt som af Android-grundlæggerne. I dag har han travlt med et nyt projekt i form af virksomheden Essentiel.



Essentiel har i en længere periode været meldt på vej med en ny spændende smartphone. Nu er der dog endelig blevet sat en udgivelsesdato på. Essentiel-fansene kan få fingrene i virksomhedens nye smartphone fra og med den 31. maj.



Der er ikke blevet reklameret meget for den nye smartphone. Dog afslørede Essentiel for et par måneder siden, at den ville udkomme med afrundede hjørner. Det vides også, at den kommer til at køre på Android.



Essentiels nyopfindelse menes desuden at have et særligt stik, der kan bruges til opladning og udvidelse af telefonens funktionalitet over tid.



Det vides ikke, hvad prisen bliver. Det må vi vente lidt endnu med at høre. Uanset hvad, forventes prisen at blive afsløret under lanceringen den 31. maj.