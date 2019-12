AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-18 11:53:42

Apple's nye iPhone 8 og iPhone X A11 Bionic Processor benchmarks

Det var et spørgsmål om tid, får de første benchmarks af den nye Bionic Processor ramte nettet, og det er nu sket, hvor iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X sammenlignes mod konkurrenterne.

Da Apple annoncerede deres nye iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X, introducerede Apple også deres next gen. mobile processor, A11 Bionic. Den nye Apple A11 Bionic processor, har været en tur gennem en stak benchmarks, og viser faktisk ret imponerede performanceresultater vs. tidligere A10 processor.



Benchmarks resultaterne kommer via Geekbench, og alle tre iPhones viser markante forbedringer i både single og multi-core tests.



Apple A11 Benchmarks



Single core benchmarks:

Næste omgang er multi-core benchmarks, som viser iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X med A11 Bionic processor mod flere enheder med A10X og Apple A10.



Resultaterne viser den nye iPhone 8 er ca. 25% hurtigere på single core benchmarks, og små 80% hurtigere i multi-core tests sammenlignet med sidste års iPhone 7. Altså en flot forøgelse i performance mod iPhone 7 og 7 Plus smartphones.



Apples nyeste iPhones performer også flot mod de andre konkurrencer som Samsung Galaxy S8, Huawei P10 og Xiaomi Mi 6. Billedet viser single og multi core scores.