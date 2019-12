AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-02 11:38:04

Apples første originale iPhone bliver unboxet anno 2018

Nøj hvor er der sket meget siden hos Apple og generelt i industrien. Da Apple første officielle iPhone så dagens lys, var tilbage til 29 juni 2007 – altså 11 år siden.

Gutterne hos Everything Apple Pro tager os en tur down memory lane med en unboxing af den første iPhone, som var udstyret med et 3,5 tommer display og en opløsning på 320 x 480 pixels.

Under overfladen finder vi en 412 MHz processor, og option for valg mellem 4GB, 8GB eller 16GB lager. Et 2 megapixel på bagsiden, og slet ingen kamera på forsiden, var datidens løsninger fra innovative Apple.



Modellen i videoen sælges stadig fra eBay.