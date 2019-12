AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-01 23:01:35

Bekræftet: Asus vil lancere ZenFone 4 på denne dato

ZenFone 4 er på vej med hastige skridt. Det tegner til at blive en meget interessant smartphone fra Asus.

Vi har på nuværende tidspunkt hørt og set mange rygter angående den kommende ZenFone 4 fra Asus.



Nu har Asus så endelig bekræftet, hvornår man vil lancere deres smartphone. Datoen bliver den 19. august.



Vi er stadig nødt til at vente med at høre om de mere detaljerede informationer om ZenFone 4. Det forventes dog at ske i forbindelse med lanceringen.

Asus har allerede lanceret en variant af ZenFone 4. Varianten går under navnet ZenFone 4 Max, og den har indtil videre kun været tilgængelig i Rusland.



Det er meget sandsynligt, at Asus til den 19. august kommer til at lancere en mere kraftfuld smartphone, end den der lige nu er at finde i Rusland.