AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-04 16:03:00

Det er nu muligt at forudbestille ROG Phone i Danmark.

Forudbestillingen begynder i dag hos Power, i et begrænset antal til rådighed for det nordiske marked. Forudbestilte ROG Phones har en estimeret levering i uge 43.

Pressemeddelse**

Forudbestillingen begynder i dag hos Power, i et begrænset antal til rådighed for det nordiske marked. Forudbestilte ROG Phones har en estimeret levering i uge 43.

Vejledende udsalgspris: 6990DKK

Tilbud ved forudbestilling: Forudbestil ROG Phone og få en Gamevice-controller med i købet.

ROG Phone

Mobil gaming er kraftigt stigende! Nylige rapporter indikerer, at allerede i år vil det stå for 51% af det samlede spilmarked. For at sikre brugerne en uovertruffen mobil gaming oplevelse er ROG Phone skabt med et øje for hver en detalje, og kan derfor levere alt hvad den mobile gamer søger.

KEY POINTS

Episk ydeevne: Verdens hurtigste speed-binned 2,96 GHz Qualcomm Snapdragon 845, Qualcomm Adreno 630 og GameCool vapor-chamber køling.



Uovervindelig skærm: AMOLED HDR-skærm med ultra-hurtig 90Hz opdateringshastihed, 1ms responstid og 108% DCI-P3 gamut



Total kontrol: Designet til en bekvem gamingoplevelse med en unik sidemonteret port, programmérbare ultrasonic AirTrigger sensorer og et kraftfuldt force-feedback system. Dertil findes der også et bredt sortiment af ekstraudstyr til rådighed, såsom en TwinView Dock, Mobile Desktop Dock og Gamevice controller med WiGig Dock



Ydeevnen

ROG Phone er en nyskabende 6-tommers smartphone designet specielt til højpræsterende mobil gaming. Drevet af verdens hurtigste speed-binned 2.96GHz octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 845 mobilplatform med den gaming optimerede Qualcomm® Adreno™ 630 GP. Dette suppleres med op til 8 GB RAM og op til 512 GB ROM-lagring om bord. For at sikre en lang batterilevetid, har ROG Phone fået sig et stort 4000mAh batteri samt ASUS Hypercharge - en direct-charge teknologi med kortere opladningstider, mens telefonen også forbliver køligere under opladningen. ROG Phone understøtter også ASUS Aura RGB og Aura Sync, hvilket betyder at du kan synkronisere din telefon med det kæmpe udvalg af ASUS Aura Sync-enheder.

Skærmen

ROG Phone anvender en AMOLED-skærm med HDR, 90Hz opdateringshastighed og 1ms responstid. Den har en bred 108,6% DCI-P3-farveskala og high-dynamic-range (HDR)-billeder med et kontrastforhold på 10.000:1, der nu vil kunne afsløre hidtil usete detaljer.

Designet til gaming

ROG Phone er optimeret i hele sit layout til at kunne anvendes i landskabstilstand. Dette indebærer sidemonterede USB-porte, så ladestikket ikke sidder i vejen mens man spiller, samt taktile Airtriggers der giver en øget kontrol når du spiller. Det brugerdefinerede USB-C-stik understøtter direkte opladning, HDMI-udgang, gigabit LAN og hovedtelefoner.

Sammen med ROG Phone medfølger der i æsken også en AeroActive Cooler - en ekstern blæser forbundet til bagsiden af telefonen, som kan anvendes til længere gaming sessioner, hvor man ønsker at holde ROG Phone og ikke mindst hænderne kølige. Denne blæser giver også en sidemonteret USB-C-port samt et 3,5 mm hovedtelefonstik der sammen med opladningsstikket nu sidder i en mere optimal placering i forhold til horisontal gaming.

ROG Phone ekstraudstyr

Den Mobile Desktop Dock giver dig mulighed for at skabe et komplet desktop-setup omkring ROG Phone, herunder tilslutning af en 4K skærm, Gigabit Ethernet, 5.1-kanals højttalere og alle de USB-enheder du skulle have brug for. Vi overlader det moralske spørgsmål om at tæve dine mobile rivaler ved hjælp af tastatur og mus op til dig selv, men nu får du muligheden hvis du ønsker den.

Med TwinView Dock får du en håndholdt docking-enhed, udstyret med en sekundær skærm. Den sekundære skærm spejler indholdet på telefonen, hvilket nu giver spiludviklere mere skærmområde til fx. at vise maps, inventar, eller en helt tredje kreativ mulighed som måske endnu ikke er udtænkt.

WiGig Dock tager en anderledes tilgang til sekundære skærme ved at bruge low latency 802.11ad 60GHz WiFi til sende signalerne til en base station, som er tilsluttet til en større skærm som fx. et TV . Denne løsning passer perfekt sammen med GameVice controlleren, som indsætter ROG Phone i en traditionel gamepad med joysticks og knapper - hvilket muliggør en konsol-lignende oplevelse og dermed muliggør en god omgang sofa-gaming på storskærm.

Image kredit og Kilde

ASUS