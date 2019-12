AUTHOR :

Dette kunne meget vel være det første billede af Samsung Galaxy S10

Evan Blass står endnu en gang bag som afsender af, hvad der kunne være det første billede af Samsung Galaxy S10.

Intro-billedet er det første renderingsbillede, og nedenstående det nye fra Evan Blass.

Gennem flere år har Evan Blass været en sikker go-to kilde, når det handler om leaks af nye telefoner, og det lækkende billede passer fint i overensstemmelse med seneste tids rygter, hvor medejerne har omtalt brugen af Infinity-O og et næsten rammeløst front design.

Billedet fremvist af Evan Blass



Samsung Galaxy S10 forventes at indtræde på scenen under Mobile World Congress i februar, og i stedet for placering på den famøse notch lokation, viser billedet fra Evan Blass altså, at Samsung har valgt at placere Infinity-O i øverste højre hjørne.



Billedet afslører også Samsung har droppet de virtuelle knapper i bunden af telefonen.



