HTC U11 Plus smartphonen officiel annonceret

Alt imens Razer stjæler rampelyset med den nye Razer Phone annoncering under gårsdagens presseevent, er HTC klar med deres HTC U11 Plus, som blandt andet bringer et 6 tommer LCD display med sig og en QHD+ opløsning på 2880 x 1440 pixels.



HTC U11 Plus er produceret med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, option for enten 4GB RAM og 6GB lager, eller en variant med 6GB RAM og 128GB lagerplads. Som forventet præ-installeres HTC U11 Plus med Android 8.0 Oreo.



Batteriet bliver denne gang, og modsat til Razer Phone med 4,000 mAh, et 3930 mAh batteri, som følges op af Qualcomms Quick Charge 3.



Et kig på resten af specifikationerne omhandler et 8 megapixel på fronten med f/2.0 til selfies og video, og som iflg. HTC, er i stand til at optage Full HD video i 1080p.



På bagsiden af HTC U11 Plus, finder vi en standalone 12 megapixel HTC UltraPixel 3 kamera med f/1.7 og Optical Image Stabilization. Her omtaler producenten, der er mulighed for at optage 4K Ultra HD video.



Alt tyder på U11 Plus smartphonen ryger i handlen i USA, Europa og flere andre lande til en pris på €799.



Der forelægger stadig ingen officielle datoer på lanceringen, men vi holder ørene ude.