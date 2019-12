AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-19 23:22:34

HTC kan være på vej med tre nye smartphones

Hvis du gik rundt og troede, at HTC var færdig med sin smartphone-lancering for i år, så kan du godt begynde at tro om igen.

Hvis du gik rundt og troede, at HTC var færdig med sin smartphone-lancering for i år, så kan du godt begynde at tro om igen.

HTC er på vej med tre nye smartphones, der alle forventes at blive præsenteret i løbet af de kommende måneder. Sådan lyder meldingerne fra Taiwan.

De tre smartphones kommer angiveligt til at gå under følgende dæknavne: Ocean Harmony, Ocean Master og Ocean Lite.

Rygterne mener at vide, at Ocean Master-modellen vil ankomme med 6GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Ocean Harmony og Ocean Lite vil derimod blive udstyret med 4GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Intet er endnu blevet bekræftet af HTC, men man regner stadig med, at Ocean Master og Ocean Lite-modellerne bliver annonceret i november, mens en præsentation af Ocean Harmony-modellen formentlig må vente til december.