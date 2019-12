AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-08-15

HTC U11: Giv din smartphone et klem

Vi løfter i dag sløret for vores nyeste mobiltest, nemlig testen af HTC’s nyeste topmodel, HTC U11. Det er en telefon der gør brug af tryksensitive sider, som man kan klemme for at aktivere forskellige funktioner. Læs med og find ud af om det starter en ny dille inden for smartphone-markedet, og for at se hvad HTC ellers har at byde på med deres U11 smartphone.

HTC er en af de mest kendte spillere på Android markedet, og navnet er kendt for, og forbundet med kvalitet. Lige siden de introducerede deres første Desire telefon har de været kendt som en af producenterne inden for Android scenen, som skaber kvalitet, og er i stand til at forny sig. Og det har de også gjort denne gang, med introduktionen af deres nye telefon HTC U11, som er en smartphone med noget så specielt, som funktioner der aktiveres ved at klemme telefonen på siderne.

Vi har set og hørt meget til HTC’s topmodel, og har derfor set frem til at kunne præsentere vores test af telefonen for Jer. Vi har modtaget modellen i Amazing Silver og det betyder at U11 skifter farve fra sølv til blå, afhængig af hvordan man holder telefonen mod lyset. Det er flot at se på, og leder tankerne hen mod en lækker sandstrand. Men U11 fås også i andre farver, hvis man ønsker det.

Mobilen kommer i den klassiske HTC mobil kasse. Der er ikke tale om en smart indpakning, men blot en hvid kasse, som indeholder reviewmodellen, hvorfor vi springer dagens første punkt over, nemlig unboxing, og går direkte videre til at se på hvad der kommer med telefonen, samt specifikationerne.

Vi har været en tur forbi HTC’s danske hjemmeside og fundet de centrale oplysninger til Jer, i form af en række lækre specifikationer.



Vi har valgt kun at plukke de vigtigste ud, da det giver et meget bedre overblik. Ønsker du de fulde specifikationer, kan du klikke på HTC banneret i bunden af anmeldelsen, for at blive sendt direkte til producentens egen side om telefonen.

Specifikationer:

Størrelse: 153,9 mm × 75,9 mm × 7,9 mm

Vægt: 169 g

Android 7.1 med HTC Sense

5,5" Quad HD (2560 x 1440 pixel)

Qualcomm Snapdragon 835, 64-bit Octa-Core, op til 2,45 GHz

Hukommelse: 64 GB

RAM: 4 GB

Udvidet hukommelse: microSD på op til 2 TB

SIM-korttype: Nano SIM-kort / Dobbelt Nano SIM-kort

Frontkamera

12 MP (HTC UltraPixel™ 3 med 1,4 μm pixel)

ƒ/1.7-blænde

Bagkamera

16 MP

ƒ/2.0-blænde

Funktioner

HTC Edge Sense: klem telefon for at åbne funktioner og mere

Stemmekommandoer

Sensorhub til aktivitetssporing

Lommetilstand

Vend for at slå lyd fra

IP67

Batteri

Kapacitet: 3000 mAh

Taletid på 3G/4G-netværk: op til 24,5 timer

Standbytid på 3G/4G-netværk: op til 14 dage

Quick Charge 3.0

Tilslutninger

NFC

BlueTooth® 4.2

Wi-fi®: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz)

USB 3.1 Gen 1, Type-C

Listen over hvad HTC U11 kan er lang, faktisk meget længere end listen her. Vi har reduceret, så der kun er de mest interessante informationer om telefonen, og som man kan se, er det en telefon der har hardwaren på plads.

Lad os straks bevæge os videre, og se på hvad der medfulgte i kassen med telefonen.

I kassen finder vi:

HTC U11 smartphone

HTC Rapid charger 3.0

USB-C kabel

USB-C 3,5 mm mini-jack adaptor inkl. forstærker

HTC U11 clear shield

HTC USonic høretelefoner

Støvklud

SIM værktøj

Det er værd at bemærke, at HTC inkluderer deres egen Rapid Charge 3.0 oplader, så vi kan lade telefonen op lynhurtigt via USB-C kablet, som så mange andre smartphones er skiftet til i de sidste par år. Det er noget vi bifalder her på redaktionen, da det giver mindre spildtid i hverdagen. Derudover medfølger der en adapter fra USB-C til minijack og et USB-c headset. Vi står altså med en telefon, hvor der medfølger alt det tilbehør som vi efterhånden forventer.

Design og test:

Vi starter med designet, og bevæger os derfra ned i telefonen, med brugsoplevelsen, system, UI og selvfølgelig vores tests.

Designet minder meget om det man kan finde på lignende modeller fra de nærmeste konkurrenter. Vi har en aflang kasse, som har afrundede kanter, med en skærm på 5,5”. Bagpå er den beklædt med hærdet glas, som giver telefonen det meget flotte udseende. Telefonen har meget almindelige dimensioner på 153,9 mm × 75,9 mm × 7,9 mm, og en kampvægt på 169 gram. Sammenligner man den med andre topmodeller, er det let at se at den er lidt tykkere, og også lidt tungere. Se blandt andet herunder, i en direkte sammenligning med en OnePlus 3.

I toppen af telefonen finder vi slottet til to nano-slots til simkort, og på højre side finder vi en on/off knap, samt volumen knap. I bunden af telefonen finder vi en port til at udvide den indbyggede hukommelse i enheden med op til 256 GB. Derudover finder vi en USB-C port som bruges til opladning, og det er også her at headsettet skal tilsluttes, via en medfølgende USB-C til mini-jack adapter, eller via et USB-C eller Bluetooth headset.

Var der nogen der sagde Apple?

Puha, jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sige til valget om at fjerne jack-porten. Allerede før vi rigtigt kommer i gang med testen, bliver jeg nødt til at påpege, at jeg ikke er fan af det. Det er min personlige holdning, da jeg bruger jackporten en del på farten.

Den medfølgende adapter er fungerer dog som en forstærker, så HTC har designet det med god lyd in mente. Dog vil jeg personligt mene, at skal du have et par hi-fi hovedtelefoner med på farten, så skal du have fat i en større forstærker.

Bevæger vi os et kort øjeblik ned bag skærmen, er HTC’s U11 drevet af en octa-core Snapdragon 835 processor, som skal sørge for at alt foregår hurtigt og smertefrit. Og det er også indtrykket man bliver efterladt med, når man bruger telefonen til chat, spil eller arbejde. Den er utrolig hurtig og uden input lag. Spil loader hurtigt og som man også kan se i vores benchmark tessts, scorer U11 generelt rigtig godt. Det er en telefon der placerer sig i toppen af poppen.

U11 er udstyret med en QHD skærm, som er skarp og lækker at se på. Personligt har jeg været svært tilfreds med ydelsen og brugen af U11 under testen. Det er komponenter i topklasse som HTC har sat sammen for at lave deres nyeste flagskib, og personligt mener jeg at det er en værdig konkurrent til Samsung Galaxy S8 og iPhone 8, som er lige på trapperne.

Derudover kan vi ikke komme uden om det faktum, at U11 har en IP67 rating, som betyder at den er beskyttet mod indtrængende støv, samt kan være nedsænket en meter vand i op til 30 minutter. Det er fedt at det er en feature der bliver lagt mere og mere vægt på. Så er der også mulighed for at tage telefonen med sig up i naturen, uden at være nervøs for vandstænk.

Som noget helt nyt, hat HTC også valgt at integrere Alexa i telefonen. Alexa er den virtuelle assistent fra Amazon. Dermed er det muligt for brugeren at diktere kommandoer til Alexa, så man kan aktivere produkter i hjemmet eller på arbejdet, som Alexa kan interagere med. Skidesmart. Er man allerede på Alexa-bølgen, er U11 derfor en oplagt tilføjelse til samlingen.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er der HTCs nye funktion, HTC Edge Sense, som er deres nye innovation inden for smartphone markedet.

HTCs nye funktion, Edge Sense, er det der gør HTC U11 til lidt af en unik størrelse. Edge Sense, er en funktion i telefonen, som gør det muligt at klemme på siderne for at interagere med telefonen. Se blandt andet i billedserien herunder, hvordan det kommer til at se ud. Man kan konfigurere det så den kan registrere både lange og kort klem, og der er også mulighed for at indstille med hensyn til styrken af trykket, så man kan aktivere en række forskellige funktioner. Disse funktioner er hovedsageligt at åbne apps, som for eksempel kameraet, som I kan se herunder. Edge Sense gør det dermed muligt at kustomerisere U11 endnu mere end konkurrenterne, på godt og ondt. For helt ærligt, så synes jeg ikke at det hæver brugsoplevelsen. Tvært imod, så var det mere et irritationsmoment, da Edge Sense registrerede mine klem ofte, når jeg skrev beskeder på den med en hånd. Og det kan umuligt være hensigten med en ny og innovativ feature. Personligt er jeg ikke en fan af Edge Sense, og endte med at slå det fra.

Benchmarks:

For at få et mål for hvor kraftig telefonen er, har vi selvfølgelig testet en række benchmarking programmer. Vi har i denne test fokuseret på GeekBench, AnTuTu Benchmark og GFXBench GL

Formålet er selvfølgelig at samle data, så vi kan se hvor kraftig telefonen er i forhold til andre lignende topmodeller på markedet.

Vi startede med det velkendte GeekBench 4, som blandt andet tester single- og multicore performance i telefonens processor. Her landede U11 på cirka 1.896 points i single core performance og lidt over 6.276 i multi core. Det placere U11 i fint selskab med telefoner som Samsung Galaxy S7 og OnePlus 5, i toppen af listen.

Næste test i rækken var GFXBench GL til Android. Her scorede U11 flot i single- såvel som multicore performance, dog kan vi også se, at den lander bagved flere andre kendte telefoner og tablets. Den scorede faktisk en hel del lavere end andre topmodeller i Manhatten og Manhatten 3.1. Det er lidt skuffende.

Den sidste test var AnTuTu benchmark, som både tester grafik, CPU og RAM. Her landede vi på en score, der hed 174.463, hvilket er direkte sammenligneligt med 7 Plus og OnePlus 5, samt en del mere end Samsung Galaxy S8. Overall er den målte performance, som HTX U11 er i stand til at levere mere end godkendt. Den scorer ikke helt på højde med OnePlus 5 i alle tests, men den er ikke langt efter, og den tangerer de nærmeste konkurrenter i Samsung og iPhone. Det er en imponerende, performance man får for sine penge i HTC U11 telefonen.Lad os lægge de kunstige benchmarks til side for et stykke tid, og gå videre i dagens test, til en beskrivelse af brugeroplevelsen, som jo nok er den mest væsentlige faktor for en mobiltelefon.

Software og UI på HTC U11

U11 er fødes med HTC’s eget Sense UI, som er bygget oven på Android 7.0 Nougat. Som alle brugere af Android ved, er det et utroligt lækkert styresystem, med mange muligheder for personlig konfiguration. Der er lidt ekstra fyld på, via HTC’s egne apps, men det er ikke noget der generer, og hvis det endelig generer, er det hurtigt og let at slå fra. På intet tidspunkt under testen, var HTC’s Sense eller deres apps til gene, og de betød intet i forhold til brugeroplevelsen. Kort og godt, så får man en meget flydende oplevelse, uden synligt input lag, og telefonen er på intet tidspunkt presset i brug, og skifter hurtigt og enkelt mellem apps eller menuer. Det kører som det skal, nemlig helt flydende.

Sammen med dens hardware, som er i toppen af poppen, leverer U11 en meget behagelig oplevelse, på spil, såvel som dagligdags brug. Man kan alt det med den, som hjertet begærer, og så lidt til.

Kameraet på HTC U11

Som på alle andre nye topmodeller, er et af de store salgspunkter kameraet. Bagpå finder vi et kamera på 12 MP, med ƒ/1.7-blænde, samt optisk billedstabilisering, eller OIS, samt mulighed for at optage video i 4K. Det betyder rent praktisk, at du kommer til at tage fantastisk flotte billeder med HTC U11. Bagkameraet kan blandt andet prale af HDR Boost, en lækker panorama funktion, Hyperlapse teknologi, video i slowmotion (dog begrænset til 1080P@120 fps), samt 4K-videooptagelse med 3D-lyd, Hi-Res-lyd, samt akustisk fokus.

På fronten finder man et lidt mindre kamera på 16 MP, der bl.a. har ansigtsgenkendelse.



Generelt tager HTC U11 rigtigt gode billeder, så længe der er fornuftigt lys til stede under fotograferingen. I mørkere forhold, begynder kameraet at komme til kort, men det er ikke meget anderledes for andre Smartphones. De små kameraer er ofte den begrænsende faktor, og det er også tilfældet her.

Herunder kan du se en samling af naturbilleder, som fint viser den kvalitet af billeder, som man kan forvente med HTC’s U11 smartphone. Som man kan se på billederne, tager HTC U11 flotte billeder, når lyset er til det, og også pænere billeder end OnePlus 3, der er min daglige arbejdstelefon.

Der er mange muligheder i kameraet, og meget man kan lege med, hvis man går meget op i billeder.



Som nævnt tidligere, er der rig mulighed for at udfordre sig selv, med de mange funktioner som U11 har, både inde for billeder, men i den grad også film.

Vi runder dagens test af med at give HTC ros for en lækker og velproduceret smartphone anno 2017.

UPDATE:

Efter vi havde gennemgået HTC U11, er nedenstående pressemeddelse kommet til:

You may already have heard about an upcoming update for the HTC U11 - as well as the rumours about Bluetooth 5.0 support in HTC U11. We are writing to clarify these matters.

In short, the HTC U11 update and Bluetooth 5.0 support are both real. They are also unrelated. To break it down a bit further:



1. Yes, there is an official software update coming for the HTC U11, and yes, it will include support for 1080p Full HD video recording in 60 FPS (frames per second). The tentative release for this update is Q3 2017. After installing the HTC U11 update, users will simply be able to select between 30 FPS and 60 FPS video recording, when Full HD video (FHD) is selected as the recording resolution.



2. Yes, the HTC U11 does already have the hardware to support Bluetooth 5.0, and no firmware updates will be needed to utilize this. However, one piece of the puzzle is still missing: OS support. Android 7.X (also known as "Android Nougat") does not support Bluetooth 5.0, but the upcoming Android 8.X (Codename "Android O") will. In other words, the HTC U11 has been ready for Bluetooth 5.0 since day one - we, and all of our fans, are merely waiting for the software to catch up. The release date for Android O for HTC U11 is still pending.

Pris:

Som altid, har vi været et smut forbi PriceRunner.dk for at finde den dagsaktuelle pris. HTC’s U11 kan erhverves for den nette sum af 5.744,00.- DKK inkl. fragt. Det er en god slat penge at bruge på en telefon, men man får til gengæld også en smartphone der er toppen af poppen anno 2017.

PRIS: 5744,00.- DKK i skrivende stund

Konklusion:

Det er blevet tid til at samle tankerne om HTC og deres U11 smartphone, som er deres nye flagskib. Det er en telefon hvor hardwaren er i top, både inden i, men også udenpå. Den flotte QHD skærm gør det til en fornøjelse at bruge telefonen, med flotte farver og et knivskarpt billede. Og med den hurtige octa-core processor tackler HTC U11 selv de største spil eller opgaver uden at svede.

På plussiden, så kan man ikke være andet end imponeret af ydelsen. U11 er et monster i fåreklæder. Den er superflot at se på, og med det hærdede glas har den et meget specielt udseende der minder mere om et kunstværk, end en telefon. De har formået at lave en telefon der har et æstetisk udtryk der adskiller sig fra resten af topmodellerne på markedet. Desværre har det også en tendens til at samle på fedtede fingre, men det er så det offer man må gøre, hvis man forelsker sig i U11.

Det altoverskyggende minus ved HTC U11 er for undertegnedes vedkommende så absolut den nye feature med Edge Sense. Når det er aktiveret irriterer det mere end det gør gavn, og jeg ser ingen stor fremtid for denne feature. Jeg blev ved med at aktivere denne feature når jeg holdte telefonen i en hånd og skrev. Jeg endte med at slå det fra. Derudover er det vigtigt at pointere, at den ikke scorer helt lige så godt som OnePlus 5, men der har jo også floreret rygter om at den booster extra under benchmarktests, så måske man skal tage de resultater med et gran salt. Ikke desto mindre scorer den godt på tværs af benchmarkprogrammer, og den har da også vist sig i praksis, at kunne tackle alt vi har smidt efter den, uden at skabe problemer.

HTC U11 er en skræmmende lækker telefon, med et prisskilt der ligger på højde med deres konkurrenters flagships i 2017. U11 er ikke en telefon man skal købe for den nye gimmick, med at klemme den på siderne, men fordi den har et lækkert design, en solid performance, og er et reelt alternativ til Samsung, Apple og OnePlus.

Vi runder testen af med en karakter på 9 og en Great Product award, til en telefon der har det fundamentale på plads, et lækkert design, og som har en særdeles lækker brugeroplevelse.

Pros

Lækkert design

Godt kamera

Man kan udvide hukommelsen

Mulighed for to simkort

Lækker skærm

Scorer fint i benchmarktests

Cons

Pris

HTC edge sense føles lidt som en gimmick

English summary:

It’s time to gather our thoughts about HTC and their U11 smartphone. It's a phone where the hardware is in the top segment, both inside, but also on the outside. The great QHD display makes it a pleasure to use the phone, with beautiful colors and a sharp image. And with the fast octa-core processor, the HTC U11 tackles even the biggest games or tasks without breaking a sweat.

On the plus side, you cannot help but be impressed by the performance. U11 is a monster in sheeps clothing. It's super nice to look at, and with the tempered glass it has a very special look that reminds me more of a work of art, than a phone. They have managed to make a phone that has an aesthetic expression that differs from the rest of the top models on the market. Unfortunately, it also has a tendency to collect greasy fingers, but that's what you need to sacrifice, in order to fall head over heels in love with the U11.

The overwhelming negative feature of the HTC U11 is, for me personally, definitely the new feature of squeezing the phone on the sides. When enabled, it annoys more than it helps, and I see no big future for this feature. I couldn’t help but accidentally activating this feature when I held the phone in one hand. I ended up turning it off. In addition, it is important to point out that it does not score as well as OnePlus 5 in benchmarks, but there have also been rumors that OnePlus boosts extra during benchmark tests, so maybe you should take the results with a pinch of salt. Nevertheless, the U11 scores well across benchmark programs, and it has also proven to be in up for the challenge of tackling everything we have thrown at it, without breaking a sweat.

The HTC U11 is a scarily handsome phone, with a price tag that is in line with their competitors' flagships in 2017. The U11 is not a phone to buy for the new gimmick, clamping it on the sides, but because it has a nice design, a solid performance, and is a real alternative to Samsung, Apple and OnePlus.

We conclude the test with a score of 9 and a Great Product award for a phone, that has the fundamentals in place, a beautiful design, and has a very nice user experience.

Pros

Nice design

Great camera

Possible to expand storage

Option for two simcards

Nice QHD screen

Good benchmark scores

Cons

Price

HTC edge sense feels like a gimmick