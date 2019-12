AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-30 09:36:00

Her er den nye OnePlus 6T smartphone - Her er pris og tilgængelighed på den.

Strømmen af rygter omkring OnePlus 6T har været massiv, og nu er deres nye smartphone flagskib listet på deres web.

OnePlus 6T omfatter et 6,41 tommer display med en a FHD+ opløsning på 2280 x 1080 pixels. Under den smukke overflade finder vi toppen af poppen indenfor mobile processorer i form af en Qualcomm Snapdragon 845 processor. Her til frigiver OP6T med option for valg mellem 6GB eller 8GB RAM.



På lagerfronten tilbyder OnePlus en version med 128GB eller en OnePlus 6T med 256GB. Den nye OnePlus 6T smartphone er designet med fingeraftrykslæseren som en del af skærmen, hvor vi på OnePlus 6, havde fingeraftrykslæseren placeret på bagsiden.



Vi finder et 3700 mAh batteri på deres nye telefon, og OnePlus 6T har genbrugt dual kameraet på bagsiden bestående af Sony IMX 519 16 megapixel sensor samt en Sony IMX 376K 20 megapixel sensor. På fronten er OnePlus 6T udstyret med et 20 megapixel Sony IMX 371kamera.

Nyeste Android 9.0 Pie danner platformen på softwaren delen.



Pris og tilgængelighed

6GB RAM/128GB Mirror black 4.199 kroner

8GB RAM/128GB Mirror black 4.499 kroner

8GB RAM/128GB Midnight black 4.499 kroner

8GB RAM/256GB Midnight black 4.799 kroner

Image credit & Kilde:

OnePlus