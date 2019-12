AUTHOR :

Honor 5G smartphone lanceres i andet kvartal 2019

Efter alt at dømme hopper Huawei snart på 5G vognen, og det skulle gøre sig gældende på alt fra flagskibene og til deres Honor sub-brand.

Det står endnu uvist hvilken smartphone der bliver første skud i 5G kanonen. I et interview, har Honor præsidenten, George Zhao, forklaret: “When and which model depends on the operators’ infrastructure and progress,”



Det er ikke første gang George Zhao omtaler planerne for en Honor med 5G. Tilbage i september 2018 fortalte Zhao de ville være første smartphone producent til at integrerer 5G.

Siden har flere producenterne meldt deres ankomst, og om Honor bliver først til fadet må kun tiden vise.



