PUBLISHED : 2019-01-25 09:38:33

Huawei forudser, at de bliver verdens bedst sælgende Smartphone producent i 2019

Huawei har længe haft et fastlagt mål om at blive den største smartphone-leverandør i verden. I en ny udtalelse fra Richard Yu, har Huawei proklameret de allerede fra indeværende 2019, kunne komme i mål med deres drøm

Huawei’s smartphone division er på nuværende tidspunkt en af de hurtigst voksende smartphone producenter globalt, og i 2018 sendte de 208 millioner enheder over disken.



Richard Yu, chefen for producentens konsumer division, har via en konference afholdt i Beijing udtalt:

“Even without the US market we will be number one in the world,” adding that “I believe at the earliest this year, and next year at the latest.”



Yu adresserede også de bekymringer, som nogle regeringer har om Huawei-produkter, der gør det muligt for den kinesiske regering at spionere på brugerne af deres produkter. “Our customers have trust and confidence in us” og forsatte “It’s only politics guys which are trying to put pressure on us”

Huawei har rapporteret om 50 procent forøgelse i deres indtægter i 2018, som dermed kom over 52 mia. Deres consumer business tegner sig for 48 procent af virksomhedens samlede omsætning, hvilket gør det til første gang, at denne division har bidraget mere til indtægterne i forhold til den lukrative netværksudstyrsafdeling, som også er på menukortet hos Huawei.

