AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-04 12:03:28

Limited Edition Star Wars OnePlus 5T lanceres 15 december

Vi så det med lanceringen af NVIDIA TITAN Xp Collector Edition med Star Wars tema, og nu kommer OnePlus så på banen med et release af en limited edition Star Wars OnePlus 5T

Vi så det med lanceringen af NVIDIA TITAN Xp Collector Edition med Star Wars tema, og nu kommer OnePlus så på banen med et release af en limited edition Star Wars OnePlus 5T smartphone. Rygterne har længe svirret omkring en potentiel kommende Star Wars OnePlus 5T smartphone, men fra at være på rygteplan, er alt nu officielt annonceret – tilmed med en video, der fremviser herlighederne.



Lanceringen af Star Wars OnePlus 5T, kommer i første omgang til at omhandle Indien - samme dato sendes The Last Jedi også udi biograferne globalt.

Læs flere Nyheder Om Smartphones



Ud over det visuelle, er der intet nyt at hente på OnePlus 5T telefonen. Vi har at gøre med en smartphone bygget med en Snapdragon 835 processor, 6GB RAM og 64GB lager, eller option for en model med 8GB RAM og 128GB lager. Hertil kommer et seks tommer display med 18:9 aspect ratio og FHD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels.