AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-20 10:55:55

Nokia 8 Pro meldes under udvikling

Nokia 7+ kommer til at få den totale opmærksomhed under MWC 2018. Det ændrer dog ikke på, at HMD Global meldes på vej med en endnu nyere Nokia-model.

HMD Global forventes at løfte sløret for Nokia 7+ under MWC 2018, der bliver skudt i gang mandag den 26. februar. Det er dog ikke den eneste nye smartphone, som virksomheden har på vej.

De nyeste meldinger går på, at der er en Nokia 8 Pro under udvikling. Den er angiveligt udset til at ankomme med en Snapdragon 845-processer.

Hvis der skulle ske at være hold i ovenstående nyhed, så virker en lancering i august eller i september til at være det mest sandsynlige scenarie.

Det ville være mærkeligt at foretage lanceringen under MWC 2018, da dette event er forbeholdt Nokia 7+.

Det er dog vigtigt at sige, at vi i øjeblikket befinder os på et stadie, hvor HMD Global endnu ikke selv har været ude at bekræfte noget angående Nokia 8 Pro.