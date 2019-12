AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-29 19:19:00

Nu er de her - Samsung Galaxy S8 og S8+

Ventetiden er slut, og Samsung har løftet sløret for deres nye smartphones i form af Samsung Galaxy S8 og S8+. Dermed sender de et stærkt signal til konkurrenterne om deres position på smartphone-området

Ventetiden er ovre, og Samsung har i dag præsenteret deres nye smartphones, nemlig de længe ventede Galaxy S8 og S8+.



Samsung Galaxy S8 og S8+ giver dig fantastisk design

Med Samsung Galaxy S8 og Samsung Galaxy S8+ får man verdens, måske, smukkeste telefon, rent designmæssigt. Smag og behag er selvfølgelig forskellig og individuel, men der kan ikke herske megen tvivl om, at de nye telefoner vil vinde de flestes hjerte. Telefonen er designet ud fra devisen om, at kanter og rammer hører fortiden til, og derfor har Samsung således lanceret ”The infinity display”. Hele fronten på både S8 og S8+ er ren glas, der går helt ned på siden af telefonerne.



Dette så vi tidligere kun på deres såkaldte ”edge” modeller, men med S8 og S8+, er det altså blevet ny standard for Samsung, hvilket også er forklaringen på, at S8+ hedder plus og ikke edge, da det ikke længere er skærmens udformning, der er fokus på. Det er i stedet skærmens størrelse.



Samsung S8 og S8+ er store mobiler

I forhold til sine nærmeste konkurrenter og seneste forgængere, er Samsung Galaxy S8 og især S8+ nogle store telefoner. Den ”almindelige” Galaxy S8 har således en massiv 5,8” skærm, mens man med Samsung Galaxy S8+ får hele 6,2” højopløst display at boltre sig med. Til sammenligning var de tidligere flagskibe, S7 og S7 edge, på hhv. 5,1” og 5,5”.



Dermed kan det umiddelbart lyde som lidt af en mundfuld, at skulle betjene Galaxy S8 og især S8+ med én hånd. Men takket være det førnævnte kant- og rammeløse design, er skærmen blevet markant større, uden at selve telefonen er blevet en mursten.



Usynlig hjem knap på Samsung S8 og S8+

Der har floreret mange rygter om Samsung Galaxy S8 og S8+. Et af de mere vedholdende rygter, har været, at der ikke ville være en fysisk ”hjem” knap på de nye S8 og S8+ telefoner, og det er nu bekræftet. Samsung har valgt at spare denne knap til fordel for mere skærm, og i stedet indlejret den som en virtuel knap i skærmen.



Dette er endnu en måde, at opnå mere reel skærm og bedre udnyttelse af den, samtidig med, at vi ikke fuldstændig disrupter den måde, vi kender til brugerfladen af vores telefoner på i dag.



Bedre batteri i S8 og S8+

En af de mest fundamentale hæmsko for mobilproducenter, er batteriet. Vi bliver som forbrugere mere og mere krævende i forhold til telefoners specifikationer, men vores stadigt højere krav til funktion og ydelse, trækker for alvor tænder ud på batteriet.



Samsung har tidligere sat barren meget højt i forhold til konkurrenterne, når det gælder ydeevne på batteriet, og nu gør de det igen.



Med hhv. 3000 og 3500 mAh., får du med Samsung Galaxy S8 og S8+ ikke umiddelbart mere power end i forgængerne, men fordi S8 og S8+ har fået ny 10 nanometer processor, skal telefonerne ikke bruge helt ligeså meget strøm som tidligere. Samsung selv siger, at de nye S8 modeller er 20 % mere energi- og batterieffektive end tidligere. Om det tal holder, vil tiden vise, men det er i alle tilfælde rart at vide, at det er et område, der er fokus på hos producenterne.



Iris scanner og ansigtsgenkendelse gør S8 og S8+ mere sikre

For bare få år siden, var fingeraftryk decideret revolutionerende i forhold til at låse sin telefon op. Det var det nyeste nye, og man havde svært ved at forestille sig, at det kunne blive nemmere. Det er det blevet nu.



Med Samsung Galaxy S8 og Samsung Galaxy S8+ får du nemlig hhv. iris- og ansigtsscanner. Det vil i praksis sige, at din telefon kender dit ansigt, så når du kigger på den, så ved den, at du er dig, og så låser den op. Dels kan den kende dit ansigt, men den kan også scanne din iris – altså dine øjne – og på den måde være endnu mere sikker end hidtil.



Du får selvfølgelig stadig de ”klassiske” muligheder som fingerscan, kode eller mønster, men med ansigt- og irisscan på listen, er der efterhånden kun telepati og stemmegenkendelse tilbage, før du kan låse og åbne din telefon på alle tænkelige måder.



Test og gennemgang af S8 og S8+

Vi ser frem til at teste den nye Samsung Galaxy S8 og S8+ i bund, så vi kan bringe et dybdegående review af de to nye flagskibe fra Samsung.

