AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-25 08:19:00

OnePlus 6 - Glas og notch er det nye spejlblanke sorte hos OnePlus

OnePlus vokser i popularitet, og deres seneste OnePlus 6 er selvfølgelig lanceret med et håb om at fange interessen hos endnu flere kunder. Vi deltog i deres officielle presseevent, hvor OnePlus 6 smartphone flagskibet blev præsenteret. Vi tager et kig på om seneste skud på stammen, er en vinder, og værdig afløser for OnePlus 5.

Første halvdel af 2018 har budt på flere bud på nye top telefonen fra de store brands som f.eks. Samsung. OnePlus, der typisk har sigtet efter at lave prisvenlige og stærke konkurrenter til de store smartphone brands, er nu også på banen med en ny telefon, OnePlus 6, som skal tage kampen op med de store drenge i klassen.

Deres nye OnePlus 6 er blevet lanceret med stærk hardware under motorhjelmen og et nyt glas design. Tweak.dk var med til lanceringseventet i Danmark, og vi har selvfølgelig også efterfølgende haft den nye OnePlus 6 smartphone en tur på testbænken.

Se med på vores YouTube kanal for den fulde gennemgang af OP6.

OnePlus kom til verden med en målsætning om at være en "Smartphone Flagship Killer". Målet fra producenten er at kunne matche på teknologien, performance og innovation, og til en pris under de store på markedet som Samsung, Apple, HTC m.v.

Tidligere versioner som seneste OnePlus 5 og 5T, har i den grad vist OnePlus kan være med i kampen.

Hvis vi starter med hardwaren på den nye OnePlus 6, så finder vi praktisktalt alt fra toppen af poppen indenfor smartphone teknologien i 2018.

OP 6 telefonen er drevet af en SnapDragon 845 CPU med otte kerner, en Adrino 630 GPU, 6 eller 8GB RAM og op til 256GB internt lager.

Da det er nogenlunde så beffy et setup, som man kan komme i nærheden af på dagens marked indenfor smartphones, og mere end rigeligt til at klare alt, hvad man kaster efter den, på papiret i hvert fald.



Kigger vi på det ydre så er der nyt på tapetet fra OnePlus, som med OnePlus 6, laver deres første telefon med glas på alle sider. Vi finder Corning Gorilla Glass 5 på alle sider, og OnePlus skulle have gjort meget ud af at gøre det så holdbart som muligt, og gennemført omfattende tests inden smartphonen kom i handlen.

Man skal dog nok stadig have skrevet bag øret det er en glas telefon med alle de farer det kan føre med sig, hvis man er klodset anlagt.

OnePlus 6 kommer i tre farver med en Mirror Black, som er den version vi har fået til test. En mat Midnight Black og en Silk White, som bliver lanceret senere i 2018.



Mirror Black lever i den grad op til sit navn og er super reflekterende, og er af samme årsag også en magnet for fingeraftryk og snavs. Ren visuelt en fornøjelse at betragte, når den er ren, men den tilstand har den altså ikke ret lang tid ved bare almindeligt brug,

Det er bestemt værd at have med i tankerne, og personligt foretrækker med matte overfalder, som er lidt mere tilgivende på denne front.

Bagsiden er også, hvor vi finder den lynhurtige fingeraftrykslæser placeret i midten lige under dual kameraet.

Hovedkameraet er med en Sony IMX 519 16 megapixels sensor, som har optisk billedstabilisering, og har fået en 19% større sensor for at trække mere lys ind. Den er suppleret af en Sony IMX 376K 20 megapixels sekundær sensor, som primært er der for at tilføje lide mere detalje i billederne og hjælpe med portræt funktionen.



På fronten får vi op OnePlus 6 en større skærm end tidligere, men uden at selve telefonen er blevet større end sidste model. Det er en 6,28 tommers full Optic AMOLED skærm med en 19:9 aspektratio, en opløsning på 2280 gange 1080 og meget lidt ramme omkring skærmen. Det er opnået ved at medtage den famøse notch i toppen af skærmen.

Det er i den grad en feature der kendetegner 2018 smartphones og noget som der er meget delte meninger om. Vores egen oplevelse af den udskældte notch, kommer vi mere ind på lidt senere.

Notch delen er der selvfølgelig for at huse de ting som er på fronten som højtaleren, forskellige sensorer og så selvfølgelig selfie kameraet. Her finder vi en 16 megapixels Sony IMX 371 sensor, der driver værket på fronten.



På venstre side af telefonen har vi volumenknapperne og et dual sim tray, som desværre ikke indeholder muligheden for at tilføje et mikro sd kort så man kan udvide lagerpladsen.

På højre side har vi powerknappen og alertslideren, der hurtigt og let skifter imellem lydløs, vibration og lyd på telefonen. En super praktisk lille funktion, som har været fast indslag hos OnePlus et stykke tid nu.



Og ja! Der er stadig et 3,5 mm stik i bunden til dem der stadig gerne vil benytte det, men der er ikke noget headset med til telefonen, så den del må man selv stå for.

Det er selvfølgelig USB type C til opladning og det er OnePlus' fantastiske Dash Charging, som man får via den medfølgende oplader. Det er en af de hurtigste opladninger på markedet, så det er let at holde sig forsynet med strøm, selvom man kun har kort til ved stikkontakten.

OnePlus 6 kommer med et 3300 milliampre timers batteri, hvilket på papiret måske ikke virker af meget i forhold til andre toptelefoner på markedet. Som vi kommer ind på senere, er størrelsen på batteriet ikke det eneste der er med til at afgøre batteritiden.



Personligt kan vi godt lide selve designet på OnePlus 6. På trods af den MEGET blanke, er OnePlus stadig super indbydende visuelt. Om det er glas eller aluminium, betyder ikke så meget, men vi undrer os over der ikke er tilføjet trådløs opladning, når nu man valgte glas. En funktionalitet lige til høøjrebenet i 2018.

Det kan selvfølgeligt være gjort for at holde prisen nede, hvilket i sidste ende er forståelig, og selvom trådløsopladning er en gave til folket, er der nok mange, der ikke bruger det, og derfor hellere ville have en billigere telefon.

Vi springer ret let hen over den generelle ydelse, da en telefon i denne kaliber klare alt hvad man kaster efter den. Det betyder dog ikke vi ikke har presset OnePlus 6 telefonen til bristepunktet.

I benchmarks bliver den slået af konkurrenter som iPhone 10 og Samsung S9 Plus, men i reelt brug har vi ikke oplevet noget, som OnePlus 6 ikke klarede uden at svede. Den ligger i den grad i toppen rent ydelsesmæssigt, så der kommer man ikke til at mangle noget. Telefonen føles hurtig, og, det er hurtig til at loade og skifte imellem forskellige apps, og selv med de store og tunge spil som PUBG, kører man igennem uden nogen problemer overhovedet!

Producentens egen software, er med til at trække fornemmelsen for hastighed frem i lyset, og netop softwaren, er en af de helt store styrker for OnePlus.

Vi får Android 8.1 lige ud af kassen, og OnePlus har historisk set været en af de hurtigste til at få opdateringer når de er blevet tilgængelige, og man kan også allerede ny få en tidlig udgave af det kommende Android P, hvis man vil være mellem de første til at teste det.



Oven på Android, har OnePlus deres eget OxygenOS, som er et super rent skin til Android, og som ikke er fyldt op med en masse tilføjelser og tredjeparts apps, som man f.eks. ser med Samsung eller Huawei.

Vi er ikke faldet over en eneste app, som vi er blevet tvunget til at have med imod vores vilje. Det er i vores optik et STORT plus. Dette sammen med de optimeringer, som OnePlus har lavet i baggrunden, giver det en strømlignet oplevelse af Android, som et super funktionelt system.

Det er også en af årsagerne til at mange OnePlus brugere efter flere år efter købet oplever, at deres telefon stort set kører med samme hastighed, som da de købte den, hvilket også er en af målsætningerne fra OnePlus.

Det er også en af grundene til at batteritiden på OnePlus 6 er virkelig god, på trods af den ikke har det største batteri på markedet. Selv med ret tungt brug hver dag i testperioden, så kunne vi uden problemer klare os igennem en hel dag med omkring 25-30% batteri tilbage om aftenen.

Kombinerer man det med Dash Chargeing, hvor man kan få hvad der svarer til en dags brug ud af omkring en halv time opladning, så er det et ret stærk resultat.

Olevelse af skærmen på OnePlus 6 har også været rigtigt god. Den er ikke helt så klar i farverne og sort i det sorte som Samsungs skærme, men det er noget man skal lave en direkte sammenligning for at se, og lyset er kraftigt nok til sagtens at kunne ses i selv kraftigt sollys.



Man kan sige hvad man vil om tilføjelsen af et notch i toppen af skærmen, men personligt gør det os ikke noget. Man skal også næsten anstrenge sig meget for at den kommer i vejen for noget.

Som standard er det alle de normale status ikoner som netværk, klokken osv., der ligger på hver side af den lille udskæring, og der er ingen apps der finder vej derop, selv i full screen mode, med mindre man specifikt går ind for hver app og giver den tilladelse til at benytte den del af skræmen.

Hvis man synes at notch delen stikker for meget i øjnene, så kan den slåes fra. Det vil sige den forsvinder ikke, og status ikonerne ligger der stadig, men området er bare gjort sort, så det ikke stikker ud på samme måde.

Vi foretrækker at have slået det til, for selv om det ikke er andet end et visuelt indtryk, så giver det opfattelsen af en større skærm.



Hvis man vil tage det en tand længere, kan man også slå de almindelige navigationsknapper i bunden fra, og få endnu mere skærmplads og et renere look at gøre godt med. Gør man det så navigerer man i stedet for med forskellige swipes fra bunden.

Swipe op fra midten er hjem. Swipe op fra midten, og holder tidligere apps, og swipe up fra bunden i en af siderne, fungerer som tilbage. Det kræver en anelse tilvænning, men er det først på plads, fungerer det rigtigt god,t og det er blevet vores foretrukne måde at navigere på.



Kameraet, eller rettere kameraerne på OnePlus 6 er gode, og den inkluderede kamera app har man gode muligheder for at indstille og tilpasse, hvis man har mod på at pille med indstillingerne. Der er en Pro mode, hvor man får adgang til alle de samme indstillinger som på et normalt kamera. Så der er altså gode muligheder for at lege fotograf.

Kamerasiden har på tidligere modeller fra OnePlus været et af de områder der haltede lidt, og det er ikke ændret på OnePlus 6. Dermed ikke sagt at OnePlus 6 ikke har et godt kamera for det har det bestemt, og i dagligdagsbrug, vil man ikke ende med at mangle ret meget. Går du derimod ned i detaljer, kommer OnePlus 6 ikke ud på toppen.

Der er små ting i detaljerne, skarpheden og farvegengivelsen, som betyder at tingene halter lidt, hvilket naturligvis bliver forstærket i lavlys billeder. Nærstuderer man billederne, vil man kunne se der er mere støj i billederne og nogle detaljer bliver direkte tabt i kontrasterne.

Men som sagt, er det formodentligt noget som langt de fleste ikke vil bemærke i forhold til de ting som man som regel bruger sit smartphone kamera til. Er du derimod mere kræsen med kameradelen på sin smartphone, er det et punkt man skal overveje.

Video delen af kameraet på OnePlus 6 er fornuftig, så længe der er godt med lys. Der er mulighed for at optage op til 4K ved 60 FPS og man får nogle solide, om end lidt støjede billeder. Det er et ganske fornuftigt resultat, men ikke noget banebrydende eller gennemført fantastisk.



Man har også mulighed for at optage op et til minuts slowmotion videoklip, og der er mulighed for at filme ved 240 FPS ved 1080 opløsning eller 480 FPS ved 720 opløsning. Det er en meget fin effekt, og man kan bagefter selv vælge, hvilke dele af klippet der skal køre i slowmotion og hvilken del der skal køre ved normal hastighed.

Billedkvaliteten er ikke specielt god, men muligheden er der da og det kan være ret underholdende bagefter.

Hvis vi lige skal runde de helt basale funktioner af uden alt det smarte, så fungerer det selvfølgelig uden problemer. Samtale kvaliteten er rigtig god i begge ender af røret, og vi oplevede ikke noget knas på linjen så at sige.

Pris:

Prisen for Mirror Black udgaven modellen vi modtog med 8GB RAM og 128GB lager, kommer ind på lige under 4400 kr. Til sammenligning koster en Huawei P20 Pro tæt på 7000 kr. og en Samsung S9+ omkring 1000 kr. mere end OnePlus 6.

Konklusion:

Overordnet set har vores oplevelse været rigtigt godt med OnePlus 6. Det er en super hurtigt og velsmurt maskine, som æder sig igennem alt uden at brokke sig. Hardwaren er der ikke en finger at sætte på, for det er noget af det bedste man kan få for i 2018, og med en strømlignet og helt opdateret udgave af Android, er der ikke mange ting der går galt.

Skærmen har været en fornøjelse at bruge, og på trods af den store notch debat mange steder, så er det ikke noget der har betydet noget for os overhovedet. OnePlus har håndteret integration med bravour.

Selve kvaliteten og materialerne på OP6 virker super gode og solide, og det vil som vi ser det, ende med at være en smagssag, om man bryder sig om det nye glasdesign eller ej.

Vi undres dog stadig over OnePlus ikke har inddraget trådløs opladning med lanceringen af en high-end smartphone i 2018. Vi satser dog på den funktion kunne komme med OP 6T senere op året.

Vi har ikke kunne finde fejl eller andre mangler, der skriger på opmærksomhed, men der er dog et par punkter, som skaber undren, og trækker en smule ned samenlignet med andre smartphones i top segmentet. Udover manglen på trådløs opladning, har OnePlus undladt officiel rating i forhold til vandtæthed. De ting er ikke desideret fejl som sådan, men sikkert helt bevidste valg fra OnePlus, og hvis man tager det konkurrencedygtige prispunkt i betragtning, så giver det i sidste ende god mening.



Det betyder dog også OnePlus sloganet ”Never Settle” klinger lidt hult, fordi det er netop det man bliver nød til. Man må nøjedes med en telefon uden disse ting, og OnePlus 6 mangler lidt at krydse nogen felter af, for at komme helt op i samme højder som iPhone 10 og Samsung S9.



Når det er sagt, så betyder det ikke, at OnePlus 6 ikke er en fantastisk oplevelse, for det er den, og for hver af de punkter den mangler, gør OnePlus det også bare forbandet godt på nogen andre.

Det er primært på software delen OnePlus brillerer med en simpelt og strømlignet version af Android, og en politik om at være helt forrest i køen, når der kommer opdateringer.

Det er ting som disse der betyder at OnePlus telefoner ret tit vinder på den lange bane samt på prisen naturligvis.

Vil man gerne spare lidt penge, og behøver man ikke en telefon, som har det bedste kamera på markedet eller den bedste skæm, og som måske ikke krydser alle felterne i de mere nicheprægede top features, så kan OnePlus 6 sagtens være et godt bud. Den daglige oplevelse af telefonen, og hardwaren der driver værket, er der intet at sætte en finger på, og glæden og sikkerheden ved at have de nyeste opdateringer fra starten, er i vores bog også et solidt salgspunkt.



Vi lander på en endelig karakter på 8 og en safe buy award for en forbandet solid telefon med få mangler.

Godt:

Solid hardware, der æder alle opgaver uden problemer

Strømlignet og "ren" software, giver en god oplevelse

Notch eller ej, skærmen bliver udnyttet godt

Knap så godt:

Ingen trådløs opladning

Kameraet halter lidt efter top konkurrenterne

Ikke officielt vandtæt