AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-21 09:58:00

Oneplus 6T - Stadig imponerende telefon til budgetpris

Oneplus er efterhånden en mere end kendt spiller på smartphone markedet, og Oneplus 6 var også en rigtig gedigen telefon med masser af power, som fik en habil score med sig herfra. Nu er der jo så kommet seneste Oneplus 6T, som er en opgraderet version af førstnævnte. Vi ser, hvad finpudsningen har at byde ind med.

Oneplus 6T er som tidligere nævnt en finpudsning af den i forvejen rigtig fine Oneplus 6, som Tweak.dk redaktionen allerede har testet. Den nye Oneplus 6T starter fra 128 GB lagerplads, hvorimod forgængeren kunne fås fra 64 GB. Af andre tiltag så er OxygenOS blevet bygget op over Android Pie 9.0 imod Oneplus 6' Android 8.1.

Læs vores test af OnePlus 6 HER

Du kan også nyde vores gennemgang af OnePlus 6 i nedenstående video:

Omfang: 157.5 x 74.8 x 8.2 mm

157.5 x 74.8 x 8.2 mm Vægt: 6.5 ounces (185 g)

6.5 ounces (185 g) Materiale:

Farver: Mirror Black / Midnight Black / Thunder Purple

Mirror Black / Midnight Black / Thunder Purple Operativsystem: OxygenOS based on Android™ Pie

OxygenOS based on Android™ Pie CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 845 (Octa-core, 10nm, up to 2.8 GHz)

Qualcomm® Snapdragon™ 845 (Octa-core, 10nm, up to 2.8 GHz) GPU: Adreno 630

Adreno 630 RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

6 GB / 8 GB LPDDR4X Lagerplads: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batteri: 3700 mAh (non-removable) Fast Charging (5V 4A)

3700 mAh (non-removable) Fast Charging (5V 4A) Skærm: 6.41 inches med Gorilla Glass

6.41 inches med Gorilla Glass Opløsning: 2340 x 1080 pixels 402 ppi

2340 x 1080 pixels 402 ppi Type: Optic AMOLED (Support sRGB, DCI-P3)

Optic AMOLED (Support sRGB, DCI-P3) Rear Camera - Main:

Sensor: Sony IMX 519

Megapixels: 16

Sensor: Sony IMX 519 Megapixels: 16 Rear Camera - Secondary:

Sensor: Sony IMX 376K

Megapixels: 20

Sensor: Sony IMX 376K Megapixels: 20 Forreste kamera:

Sensor: Sony IMX 371

Megapixels: 16

Sensor: Sony IMX 371 Megapixels: 16 Uden 3.5 mm. jackstik, adapter medfølger

Som vi kan se ovenfor, så er Oneplus 6T udstyret med samme 8-kernede Snapdragon 845 processor, og AMD har stadig leveret deres Adreno 630 grafiske processor. Sammen med enten 6- eller 8 GB LPDDR4X RAM så vil Oneplus 6T, ligesom sin forgænger Oneplus 6, kunne æde alle nuværende udfordringer, som vi kan smide efter den uden at blinke.

jackstik porten er sløjfet, og væk er LED notifikationer. OnePlus kompenserer dog med en medfølgende jackstik-adapter, hvis du på nogenmåde ikke kan leve uden muligheden for et kablet headset med 3,5 mm jackstik.

Skærmen på Oneplus 6T er vokset en lille smule i størrelse fra 6.28" til 6.41", og screen to body forholdet er steget fra 83,55% til 86,62%. Som en anden optimering er batteriet også vokset med 400 mAh til 3700 mAh, hvilket lige giver 6T det sidste spark, som en yderst stærk smartphone har brug for. Selve panelet er stadig AMOLED på Oneplus 6T, og derfor er der heller ikke nogen synlig forskel på billedkvaliteten. Gorilla Glass 6 er kommet til mod Gorilla Glass 5 på OnePlus 6, og pixeltætheden er faldet en smule fra 402 ppi til 394 ppi.

Notchen er skrumpet ind på OnePlus 6T

Noget andet er, at notch i toppen af Oneplus 6T er krympet, og til de apps, der understøtter notch, er der ikke meget af skærmen, som ikke er i brug.

Indbygget fingeraftryksscanner

Fingeraftrykslæseren, som vi fandt på bagsiden af Oneplus 6, er blevet fjernet på Oneplus 6T. Til gengæld er sensoren blevet indbygget i skærmen, der aflæser ens fingeraftryk, når man sætter den indlærte finder på mærket på skærmen.

Det er fedt, at man næsten har 90% screen to body ratio. Der er næsten ingen ramme tilbage på forsiden, og man har derved en dejlig stor skærm at boltre sig på.

På kameradelen er der ikke sket noget i forhold til Oneplus 6, og derfor er der heller intet nyt at fortælle om her. På forsiden har vi stadig et 16 megapixel kamera med Sony IMX 371 sensor, fastlåst fokus og en f/2.0 aperture.

På bagsiden har vi stadig et dobbelt 20 megapixel Sony IMX 519 sensor på hovedkameraet, mens det sekundære kamera er udstyret med en Sony IMX 376K sensor. Kameraet her er med dobbelt LED-blitz og funktioner som 4K@60 Hz optagelse, RAW billedoptagelse og en lang liste af funktioner, som I kan se herunder.

AI Scene Detection

Portrait Mode

Pro Mode

Night Mode

Panorama

Time-Lapse

HDR

HQ

Studio Lighting

Her ser I et billede skudt med Oneplus 6T. Farvegengivelserne er en smule ringere end virkeligheden. Farverne på væggen er ikke helt så gennemskærende, og farven i bøgelaminatet er noget lysere på billedet, end det er i virkeligheden. Men kameraet var også et sted, hvor Oneplus har sparet for at holde prisen nede. Kameraet var på Oneplus 6 en anke, der gav minuspoint i vores anmeldelse, og det bliver det også i denne omgang.

Her et billede taget med min egen Oneplus 6, og situationen er fuldstændig den samme. Farverne er lidt kedelige i forhold virkeligheden, og billedet mangler lidt dybde i kontrasten i forhold til konkurrenternes kameraer.

Nattefunktion

Oneplus 6T har en nattefunktion, som forsøger at kompensere for manglende lys, når billeder bliver taget i mørke. Når et kamera kommer med autofunktion til ISO- og aperture indstillinger, så resulterer det altid i gnidrede billeder, da ISO oftest bliver sat omkring 6400 eller mere. ISO er en betegnelse for, hvor kraftigt et spejlrefleks kameras sensor registrerer lyset i omgivelserne . Men en høj ISO resulterer også altid i støj fra sensoren. Det er her, hvor Oneplus' nattefunktion skal komme ind og hjælpe med at gøre mørke billeder mere behagelige.

Nedenfor kan I derfor se to ens billeder, hvoraf det første er taget uden nattefunktion, og det andet er taget med nattefunktion aktiveret.

En ting, som vi kan se på billede 1, hvor nattefunktionen ikke er aktiveret er, at kameraets sensor reagerer meget voldsomt på det røde LED lys, der giver et voldsomt genskær i både fotovæg og bordplade. Til gengæld er den røde LED bar mere dæmpet på billede 2, hvor nattefunktionen er aktiveret. Generelt er farverne på billede 2 mere genkendelige og ikke bare et blodrødt helvede, som det er på første billede. Så nattefunktionen fungerer absolut, og det gør faktisk meget mørke billeder brugbare.

Gaming Mode / Spilletilstand

Oneplus har også inkluderet en Gaming Mode tilstand, som er en videreudvikling af sidste års Gaming DND funktion. Når Gaming Mode / Spilletilstand bliver aktiveret, blokerer telefonen blandt andet for udefrakommende distraktioner som eksempelvis Facebook notifikationer og SMS'er. Opkald og alarmer er dog undtaget fra blokeringen.

Får man et opkald med Gaming Mode aktiveret, kan man til gengæld indstille sin telefon til at viderestille opkaldet direkte til højttaleren i telefonen, så man ikke skal have telefonen op til øret. Funktionen Gaming Mode aktiverer også Network Boost, der fokuserer på at bruge telefonens netværksbåndbredde til gaming sessioner og derved nedprioritere andre apps, der også bruger netværk. Det er med til at give en mere gnidningsfri spiloplevelse med lavest mulige latency. Skærmens autoindstilling af lysstyrken deaktiveres også automatisk, så skærmen ikke pludselig lyser kraftigt op, hvis man er i et mørkt område, hvilket kan blænde og give en unødig belastning af øjnene under spil.

Aktiverer man Gaming Mode funktionens batterispare optimering vil opløsningen i spil blive nedsat. Sætter man batterioptimeringen til High, vil ens FPS endda også blive begrænset i Adreno 630 chippen. Personligt vil jeg sige, at det ikke kan anbefales til spil som Asphalt 8 og Player Unknown Battlegrounds, da spiloplevelsen bliver meget forringet. Her vil jeg hellere anbefale, at man har telefonen til at sidde fast i laderen under spilsessionen. Men er man fan af Candy Crush eller diverse små mobilspil, så kan man nemt optimere og forlænge batterilevetiden på ens Oneplus 6T ved at aktivere batterioptimeringen.

Læsetilstand:

Oneplus 6T kommer endvidere med en læsetilstand. Slår man funktionen til, skifter skærmen simpelthen fra farvevisning til monokrom skærm. Det sker for at belaste læserens øjne mindst muligt, hvis man alligevel bare sidder og læser side op og side ned på Nordjyske.dk eller bruger telefonen til at læse E-bøger på.

Funktionen giver et rigtig behageligt og afdæmpet skærmbillede, så man ikke føler, at øjnene bliver stressede, hvis man sidder og læser i længere tid. Jeg brugte funktionen til at gennemlæse en masse tests på Tweak.dk, og det var en rigtig behagelig oplevelse. Selvfølgelig er funktionen ikke helt så beregnet til at læse tekster, der indeholder billeder, da disse også bliver monokrome.

Pris:

I skrivende stund, den 20. november 2018, er Oneplus 6T 128 GB med 6 GB RAM set med en pris på 3.799,00 kroner. Denne stiger proportionelt med, at lagerplads og RAM stiger, og topmodellen med 256 GB lagerplads og 8 GB RAM går for 4.777,00 kroner.

Konklusion:

Oneplus 6T er jo, som vi tidligere var inde på, en opgradering af tidligere testede Oneplus 6. Opgraderingen bestod blandt andet af en lidt større skærm med en større screen to body ratio. Det i sig selv er jo altid en positiv ting, og det giver sig blandt andet til kende ved en mindre notch og mindre ramme.

Det større batteri på 3700 mAh betyder, at man med sikkerhed nu kan holde telefonen gående hele dagen uden at være bange for at løbe tør for strøm under vejs, så længe man bruger telefonen, som den er beregnet til. Sidder man og spiller hele dagen eller streamer Netflix dagen lang, er situationen selvfølgelig en anden. Men da Oneplus 6T også kommer med Dash Charger med 12 volt og 4 ampere, kan man stadig lade sin telefon op til en hel dags brug på cirka 30 minutter. Desværre har Oneplus stadig ikke inkluderet trådløs ladning, hvilket ellers kunne have været rart.

AMOLED skærmen har ikke ændret sig, men Oneplus har jo til gengæld smidt fingeraftrykslæseren ind i skærmen og fjernet sensoren på bagsiden. Det er en fed detalje for undertegnede, selvom den til tider havde lidt svært ved at fange mit fingeraftryk på mine slidte håndværkerhænder. Men så er det jo godt, at telefonen stadig har Face Recognition. Sensoren i skærmen er genial, men den måtte godt have været lidt mere skarp, så folk med mere ru hænder også kunne bruge den.

Hardwaren er den samme som tidligere, og kameraet er der heller ikke ændret på, og derfor bliver scoren heller ikke meget anderledes end ved vores test af Oneplus 6. Dog er skærmen jo vokset en smule, og kameraets nattefunktion fungerede også rigtig godt. Nattefunktionen er dog også at finde i Oneplus 6 efter en opdatering. Men 6T har også fået en fin opdatering på batterisiden samt en mindre notch, ligesom læsefunktionen gør læsning på Oneplus 6T til en drøm. Derfor stiger scoren alligevel en smule til 8.5, og jeg synes faktisk også, at Oneplus 6T har gjort sig fortjent til en Safe Buy Award endnu engang.

Godt:

Større skærm

Større batteri

Læsefunktion, som fungerer rigtig godt

Notch er skrumpet

Fingeraftrykslæser i skærmen, men...

Prisen er stadig knivskarp

Knapt så godt:

Kameraet halter stadig efter konkurrenterne

...den fungerer ikke helt så godt til lidt mere ru fingre

Mangler stadig trådløs opladning

Score: 8.5 + Safe Buy Award