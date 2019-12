AUTHOR :

RYGTE: OnePlus afholder et Closed Door event under MWC 2019

Jungletrommerne spiller samme melodi om OnePlus forud for MWC 2019. Blandt andet omtaler AllAboutOnePlus, at OnePlus brygger på to nye smartphones

AllAboutOnePlus melder også om potentielle andre produkter kunne være på vej. Ifølge AllAboutOnePlus, har producenten sendt invivationer ud lydende på “Join OnePlus at Ultramarinos where drinks and a taste of the future will be on us. We’ll be celebrating MWC 2019 at this exclusive, invite-only event.”, og disse skulle kun være sendt til særligt udvalgte medier og omhandle et ”closed door event”



Hvorvidt der ”kun” er tale om præsentationen af OnePlus 7 eller en 5G OnePlus telefon, er på nuværende ikke officiel udmeldt fra OnePlus.

Rygterne vil også OnePlus jagter nye områder inden for services og teknologier, som kunne blive en del af kommende produkter, men dette opfordrer vi til tages med en vist forbehold.



Der er ingen officielle pressemeddelelser ude, som indikerer hvad OnePlus har på tapetet på MWC 2019.



