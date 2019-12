AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-12 08:28:34

Razer Phone 2 in action (Video)

Nyeste skud på stammen inden for smartphone gaming fra Razer, er deres ny proklameret Razer Phone 2 telefon. Udover lidt ændringer på designet, finder vi de mest basale opgraderinger under den smukke overflade.

Nyeste skud på stammen inden for smartphone gaming fra Razer, er deres ny proklameret Razer Phone 2 telefon. Udover lidt ændringer på designet, finder vi de mest basale opgraderinger under den smukke overflade.



Nu er der dukker en video frem fra Marques Brownlee, som tager os med på en visuel tur i Razer Phone 2 landet.

Læs også: Razer Phone 2 annonceret - Den ultimative true gaming mobil



Razer Phone 2 bygges med en Qualcomm Snapdragon 845 processor samt en Adreno 360 GPU til håndtering af det grafiske motorrum på det Razer omtaler som true gaming på smartphones.

Foruden den potente smartphone hardware, er Razer Phone 2 bygget op omkring et 5,72 tommer IGZO LCD display og en QHD opløsning på 2560 x 1440 pixels.



Af andre specifikationer nævner vi i flæng 8GB RAM, 64GB lager med mulighed for udvidelse via microSD slot (Razer Phone 2 understøtter op til 1TB lager), frontplaceret 8 megapixel kamera, dual kamera setup på bagsiden med to 12 megapixel sensorer. Kameraerne på bagsiden er udstyret med en telefoto linse.



Image credit og Kilde:

Marques Brownlee / YouTube