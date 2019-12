AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-17 12:57:16

Specifikationerne Motorola Moto Z3 og Z3 Play L lækket

MWC 2018 hyper tager til i styrke, og ud over lanceringen af Samsungs Galaxy S9 og S9 Plus, så er der andre spændende aktører på markedet, og deriblandt finder vi Motorola og deres Moto Z3 And Z3 Play.

MWC 2018 hyper tager til i styrke, og ud over lanceringen af Samsungs Galaxy S9 og S9 Plus, så er der andre spændende aktører på markedet, og deriblandt finder vi Motorola og deres Moto Z3 And Z3 Play.

Rygterne har længe været i gang, men nu skulle nogle af specifikationerne på Moto Z3 og Z3 Play været sluppet fri.



Gældende for både Moto Z3 og Z3 Play, er producentens valg om at benytte sig af et 6 tommer display med en FHD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels.



Moto Z3 og Z3 Play skulle været udstyret af flagskibet fra Qualcomm, Snapdragon 845. Der figurerer stadig intet om, hvor mange RAM Moto Z3 og Z3 Play lanceres med, men et godt bud ville være 6GB.

Der gættes på, om vi også præsenteres for et 5G Moto Mod, som inddrager 5G uden du skal have en ny smartphone for at få glæde af omtalte, men vi har ikke set noget konkret på denne del endnu.

Læs resten af historien via linket.



Image credit: Droid-life