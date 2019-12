AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-02 11:41:05

To versioner af Samsung Galaxy S9 præsenteres i 2018

Har du bare en smule kendskab til IT markedet, så du sikkert også hvor hurtigt udviklingen går, og nyeste informationer er et godt bevis på omtalte.

Det tyder på Samsung planlægger den nye Samsung Galaxy S9 skal udkomme næste ud, og ikke i en med to udgaver, som bliver smartphone producentens nye flagskib.



En nylig rapport ser ud til at understøtte de tidlige gisninger, hvilket virker logisk med to versioner af nuværende Galaxy S8.



Redaktionen hos Sammobile, har spottet to modelnumre, G960FXXU0AQI5 og G965FXXU0AQI5, og her gemmer Sm-G960 modelnummeret efter sigende på kommende Galaxy S9 og SM-G955 dækkende for Galaxy S9 Plus smartphonen.



Sammobile omtaler også udviklingen af firmwaren til Samsung Galaxy S9 allerede er i gang. Dog må vi stadig vente til 2018 før vi kan nyde deres nye flagskibe.



Tidligere rygter gik på Galaxy S9 og S9 Plus smartphones, ville benytte sig af samme display, som vi ser på Galaxy S8 and S8 Plus, men det er naturligvis for tidligt t kommentere på. Der vil uden tvivl også kommer opgraderinger på RAM, CPU og kameraerne på Galaxy S9 og S9 Plus.

Vi holder ørene stive efter flere informationer.

