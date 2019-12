AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-29 18:02:28

Xiaomi dropper Mi 7-lancering under MWC 2018

Xiaomi havde angiveligt planlagt at præsentere deres nyeste smartphone under MWC 2018. Nu lader den ide dog til at være blevet skrottet.

Mobile World Congress er et af de mest eftertragtede steder for virksomheder at udstille og præsentere nye smartphones.

I år har Xiaomi dog valgt at se bort fra det populære event, når det kommer til lanceringen af den nye Mi 7-model. Sådan lyder meldingen fra Android Headlines.

Nu forventes det i stedet, at Xiaomi vil løfte sløret for deres nye smartphone under et event, som man selv får stablet på benene.

Det vides endnu ikke, hvad der har fået Xiaomi til at træffe denne beslutning, eller hvornår Mi 7-modellen nu vil blive lanceret i stedet for.

Xiaomi er ikke den eneste virksomhed, der kommer til at skippe Mobile World Congress i februar. Det menes HTC også at gøre.

