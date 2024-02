Apple klar med AI senere på året

Apple CEO Tim Cook har bekræftet, at avancerede AI-funktioner vil ankomme senere i år. Apple stræber efter at følge med AI-trenden, og det ser ud til, at virksomhedens nye produktlinje vil være kraftfuld nok til at levere kunstige intelligensfunktioner.

15 feb. 2024 kl. 09:40 Af Maria DEL:

Apple er kendt for at være et skridt foran teknologiens trends, men når det kommer til kunstig intelligens (AI), har virksomheden haft en mere tilbageholdende tilgang. Men det ser ud til, at dette er ved at ændre sig. Ifølge en nylig rapport fra Taiwan-baserede Economic Daily News har Apple bekræftet, at det vil udstyre sin næste generation af chipsets med en kraftfuld Neural Engine for at kunne levere avancerede AI-funktioner.

Rapporten hævder, at Apple har bedt TSMC om at investere i en forbedret version af 3nm-chipsettet. De kommende M4 og A18 chipsets vil få en markant stigning i databehandlingskraften. For at kunne levere generative AI-funktioner planlægger Apple at øge antallet af indbyggede AI databehandlingskerner i sine processorer. Det er derfor klart, at dette vil kræve mere intensiv forskning og udvikling, samt en større investering.

"Apple har spottet den største trend inden for AI. I år vil de ikke kun styrke AI-databehandlingskraften markant i M3- og A17-processorerne, men de vil også øge antallet og ydeevnen af de nye generationer af M4- og A18-processorer markant," siger en kilde tæt på industrien. Indtil nu har Apple løbende forfinet den Neural Engine på sine A-serie-chips, selvom virksomheden ikke har givet meget opmærksomhed til AI-funktioner.

For eksempel har Apple hævdet, at A17 Pro-chipsettet i iPhone 15 Pro og Pro Max har en dobbelt så kraftig Neural Engine som sidste års A16 Pro i iPhone 14 Pro-modellerne. Dog er det værd at bemærke, at kerneantallet er forblevet det samme siden iPhone 12. I år kan vi forvente at se en Neural Engine med mere end 16 kerner. På et nyligt afsluttet indtjeningsopkald bekræftede Apple CEO Tim Cook, at generative AI-funktioner ankommer senere i år. Dette er ikke første gang, vi har hørt om Apples kommende skub mod AI.

Velkendte Apple-analytikere Ming-Chi Kuo og Mark Gurman har allerede rapporteret, at Apple planlægger en større overhaling i iOS 18. Den næste iOS-iteration vil bringe en overflod af AI-funktioner til Siri, Messaging, og meget mere. I oktober sidste år lancerede Apple sin debut LLM-model kaldet Ferret i samarbejde med Columbia University. Den open-source LLM-model er anset for at være mere effektiv end GPT-4 til at forstå og beskrive små billedregioner. Vi kan forvente at se AI-funktioner drevet af Ferret i kommende iPhones og Macs. Selvom en forbedret Neural Engine kunne medføre kraftfulde AI-funktioner, kunne det også betyde, at nogle funktioner måske kun vil være begrænset til iPhone 16-serien og kommende Macs.