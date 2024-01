AI-drevet Siri i iOS 18,

Apple er klar til at introducere iOS 18 på WWDC 2024 med en AI-drevet Siri, der forbedrer brugeroplevelserne.

29 jan. 2024 kl. 07:39 Af Maria DEL:

I et potentiel banebrydende tiltag forventes Apple at introducere en AI-drevet Siri med generative evner i iOS 18 ved WWDC 2024. Analytikere, såsom dem fra Morgan Stanley, forudser, at Large Language Models (LLMs) vil blive inkorporeret i den næste generation af Siri, drevet af en AI-chatbot. Denne forventede ændring markerer en afgang fra Apples forsigtige tilgang til generativ AI, i kontrast til branchekolleger som Google og Samsung, der har integreret AI kraftigt i deres smartphones.

Apple er kendt for sin metodiske tilgang, synes at have forfinet sin AI-teknologi, med den kommende iOS-opdatering forventes at fremvise dens fremskridt. Igor Jablokov, administrerende direktør for AI Pryon og grundlægger af Yap, understregede Apples karakteristiske strategi og sagde: "De har en tendens til at hænge tilbage og vente, indtil der er en konvergens af teknologi, og de kan tilbyde en af de fineste repræsentationer af den teknologi." Analytiker Jeff Pu fra et Hong Kong-investeringsfirma antyder, at Apple vil påbegynde implementeringen af generativ AI på iPhone og iPad i slutningen af 2024.

Rapporter indikerer, at virksomheden aktivt konstruerer omkring 100 AI-servere dette år, med planer om yderligere opbygninger i 2024, som en del af sin strategi for at levere Cloud baserede AI-tjenester. Derudover udvikler Apple angiveligt on-device AI-teknologi kendt som 'edge AI.' Virksomhedens ambitioner strækker sig ud over Siri, da den søger at integrere AI i forskellige applikationer.

Apple Music kan se introduktionen af autogenererede spillelister, mens produktivitetsapps som Keynote eller Pages kunne inkorporere funktioner, der automatisk genererer slide-decks. Apple undersøger også måder at forbedre AppleCare med generativ AI, hvilket signalerer en omfattende integration af AI på tværs af sit økosystem. Disse udviklinger stemmer overens med Apples bredere strategi om at perfektere sine AI-evner, før de afsløres for offentligheden. Da tech-giganten gør sig klar til WWDC 2024, er alle øjne rettet mod den potentielle afsløring af den forbedrede Siri, der repræsenterer et betydeligt spring fremad i Apples AI-indsats.