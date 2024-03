Apple’s Opkøb af DarwinAI rykker måske ind i iOS18

iOS 18 vil potentielt være Apples største opdatering, iPhone nogensinde har modtaget. Platformen vil endelig introducere en håndfuld nye AI-funktioner, da virksomheden har været tungt investeret i feltet siden sidste år.

15 mar. 2024 kl. 12:00 Af Maria DEL:

En ny rapport angiver, at Apple tidligere i år erhvervede DarwinAI, hvilket vil tillade virksomheden at udvide sine bestræbelser inden for AI-feltet.

Apple opkøber DarwinAI for at styrke dets bestræbelser inden for AI til den kommende iOS 18-udgivelse AI er ikke det eneste aspekt af iOS 18, som du bør se frem til, men det er en af de største tilføjelser, der vil omdefinere, hvordan brugerne bruger iPhone. Apple planlægger at integrere AI på et systemniveau med Siri og Spotlight Search, som får et stort løft. Dog har Apple også til hensigt at gøre visse funktioner mere brugervenlige og tilgængelige. I sit forsøg erhvervede Apple tidligere på året et AI-selskab baseret i Canada kaldet DarwinAI, ifølge en ny rapport fra Bloomberg.

DarwinAI er ansvarlig for at skabe teknologi, der bruges til at inspicere komponenter i produktionsprocessen. Derudover kan dets AI-teknologi også bruges til at skabe mindre og mere effektive systemer. Efter Apples opkøb blev alle DarwinAI's sociale medieplatforme taget ned, og en håndfuld DarwinAI-virksomheder gik sammen med Apple og dens AI-bestræbelser. DarwinAI's seniorforsker, Alexander Wong, er nu blevet udnævnt som direktør for Apples AI-gruppe.

Apple har bekræftet opkøbsnyheden med sin typiske reaktion og udtalt, at "Apple køber fra tid til anden mindre teknologivirksomheder". Virksomheden angav ikke nogen hensigt eller formål med opkøbet. Vi er dog allerede bekendt med virksomhedens planer for iOS 18 og hvordan den har til hensigt at introducere forskellige applikationer omkring AI.

Som nævnt har Apple store planer for iOS 18 og macOS 15 senere i år, da den har til hensigt at udvide platformens anvendelighed med nye AI-funktioner. På trods af Apples sene indtræden på AI-markedet har den afsat en masse penge og tid til at opbygge nye funktioner og værktøjer til iPhone og Mac. Dog skal virksomheden tage et kæmpe spring fremad, hvis den sigter mod at konkurrere mod OpenAI's ChatGPT, Google Gemini og Microsofts Bing.

Indtil videre arbejder virksomheden på at forbedre Siri, Spotlight Search, Beskeder, Apple Music og Genveje. Dog har virksomheden også udviklet værktøjer, der bruger AI til at redigere, manipulere og animerer stille billeder baseret på naturlige sprogkommandoer. Det er endnu ikke klart, hvordan virksomheden vil integrere værktøjerne i en kommende opdatering til iPhone.