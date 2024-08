Apple's iPhone 16-event: 9. September

Gør dig klar til Apples iPhone 16 event 9. september! Nye telefoner, Apple Watch modeller og mere ventes.

27 aug. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Apple's iPhone 16-event, der er en af de største begivenheder på tech-verdens efterårskalender, vil finde sted den 9. september klokken 19.00 dansk tid. Apple bruger taglinjen "It's Glowtime" på en invitation, de har sendt til medierne.

Som sædvanligt vil begivenheden finde sted i Steve Jobs Theater på virksomhedens hovedkvarter, Apple Park, i Cupertino, Californien. Som altid har der været rygter om iPhone 16 linjeopstillingen op til begivenheden. Dog forventes det at være et mere dæmpet år, hvad angår hardware-ændringer, idet Apple måske lægger mere vægt på softwaren og AI-drevne Apple Intelligence-funktioner.

Apple vil helt sikkert opgradere chipsettet som iPhone kører på, i høj grad fordi de vil sørge for, at alle deres nuværende smartphones understøtter Apple Intelligence. I øjeblikket har kun iPhone 15 Pro og 15 Pro Max tilstrækkelig kraft til at gøre det. Derudover er et nyt chipset en nødvendig minimumsopgradering. Apple kan muligvis øge skærmstørrelserne lidt i år. Kameraarrayet kan få et nyt look på den grundlæggende iPhone 16, da Apple dropper firkanten og skifter til en lodret orientering.

Apple vil sandsynligvis også opgradere kameraerne på flere modeller. Der kan være en mere betydelig ændring på kamerafronten, da det forventes, at Apple tilføjer en optagelsesknappen, der inkluderer zoom-gestuskontroller. Idéen er at gøre det nemmere at tage billeder og optage videoer i landscape mode. Det er uklart, om knappen vil være tilgængelig på hele linjen eller kun på Pro-modellerne.

Dog forventes det, at iPhone 16 og 16 Plus vil miste lydløsskiftet til fordel for aktionsknappen, som debuterede på 15 Pro og 15 Pro Max. Det er stort set sikkert, at iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 og Apple's andre større operativsystemopdateringer vil blive lanceret meget snart efter begivenheden. Dog vil de meget hypede Apple Intelligence-funktioner ikke være tilgængelige med det samme. Da disse er en del af iOS 18.1 beta, vil de fleste mennesker måtte vente på den offentlige udrulning af den version (og tilsvarende OS-versioner på andre kompatible enheder) for at prøve Apple Intelligence.

Det forventes, at Apple vil frigive iOS 18.1 i oktober. Imens plejer Apple at lancere nye Apple Watch-modeller på sine iPhone-events. Apple Watch Series 10 (eller Series X) forventes at have en ny chip, der enten vil gøre enheden mere kraftfuld eller strømbesparende. Skærmen kan også blive meget større, med rapporter der antyder, at Apple planlægger at droppe den 41mm variant og introducere en 49mm variant.

Rygter antyder også, at Apple redesigner remsystemet med nye forbindelser. Dette kan desværre forhindre dig i at bruge dine eksisterende remme på Series X. Der er også rygter om, at vi vil se nogle opdaterede AirPods ved begivenheden. Vi kan måske se både entry-level og mid-tier versioner af AirPods 4 om et par uger, hvor kun sidstnævnte vil understøtte trådløs opladning af etuiet.