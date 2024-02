Apple åbner iOS-lab på Galgotias Universitet

Det er ikke kun den fysisk produktion af deres produkter, som Apple planlægger i Asien. Det er også i den del af verden Apple ser efter nye talenter, når det kommer til udvikling af software. I den forbindelse har Apple åbnet et nyt iOS-udviklingslab på Galgotias University i Indien.

26 feb. 2024 kl. 14:52 Af Maria DEL:

Apple's længe ventede iOS Development Lab er nu åbent på Galgotias Universitet i Delhi. Laboratoriet, der blev indviet den 20. februar, har til formål at fremme innovation og fremme den næste generation af iOS-udviklere. Ifølge en pressemeddelelse fra universitetet blev iOS Student Developer-programmet lanceret i september sidste år.

Det er et samarbejde mellem industri og akademia, der har til formål at dyrke kvalitets iOS-talent i Indien, og som er blevet udvidet til Galgotias Universitet. Dette initiativ er en del af TWITCH-samarbejdet, der repræsenterer Tata Consulting Services, Wipro, Infosys, Tech Mahindra, Cognizant og HCL, som pressemeddelelsen informerede om. Samarbejdet giver studerende adgang til Mac-computere, og hvert hold modtager iPhones, iPads og Apple Watches til udviklings- og testformål.

Desuden drager de fordel af undervisningsmaterialer fra Apple og branchens bedste praksis, som deles af Infosys. Det nye iOS Development Lab er udstyret med avancerede faciliteter, herunder 100 iMacs, der tilbyder studerende mulighed for hands-on læring og praktisk anvendelse af iOS-udviklingsprincipper.

Apple Senior Vice President Greg Joswiak udtrykte sin glæde over åbningen af iOS Development Lab på Galgotia Universitet på X (tidligere Twitter). Han tilføjede, at han var glad for at møde næste generation af iOS-udviklere. Dr. Dhruv Galgotia, CEO for Galgotias Universitet, sagde, at samarbejdet med Apple har været en inspirerende og berigende oplevelse, ikke kun for studerende, men også for fakultetet og ledelsesteamet på universitetet. "Læringen fra iOS Development Center vil have en langtrækkende effekt, der strækker sig ud over centerets grænser, specifikt i undervisningsmetodologien på hele universitetet," tilføjede han."