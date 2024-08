Apple åbner NFC for tredjepartsudviklere i iOS 18.1

Den nye API vil være tilgængelig i visse regioner, inklusiv USA, Canada og UK. Apple åbner for NFC-adgang, giver tredjeparts adgang til funktioner som tap-to-pay.

15 aug. 2024 kl. 10:22 Af Maria DEL:

Apple åbner ikke kun op for Near-Field Communication (NFC) adgang i EU; de tilbyder også tredjepartsadgang til funktioner som tap-to-pay i USA og andre regioner. Virksomheden offentliggjorde en meddelelse onsdag, hvor de annoncerede, at tredjepartsudviklere kan begynde at implementere deres egne kontaktløse betalingssystemer gennem en API i den kommende iOS 18.1.

Dette skridt følger Apples "juridisk bindende" aftale med Europa-Kommissionen sidste måned om at overholde EU-reglerne - specifikt Digital Markets Act (DMA). Det fulgte en fire-årig undersøgelse af den regulerende instans, der fandt Apple ansvarlig for at begrænse konkurrerende mobilbetalingsudviklere fra at få adgang til iPhonens underliggende betalingsteknologi.

Når iOS 18.1 kommer, kan udviklere tilbyde kontaktløse betalinger (og andre transaktioner) ved hjælp af iPhonens Secure Element, som også Apple Pay bruger. Secure Element er en dedikeret chip designet til at opbevare følsomme oplysninger, der kan tilgås via Secure Enclave, der håndterer kryptering og biometriske data.

Ud over tap-to-pay systemer håndterer NFC funktioner som digitale bilnøgler, transitkort, kompatible hjemmelåse, hotelnøgler, studie-ID'er, billetter til begivenheder og loyalitets- og belønningskort til detailhandel.

Apple siger, at regerings-ID'er vil blive "understøttet i fremtiden." Når udviklere har deres NFC-apps live, kan du bruge den sikre hardware enten ved at åbne appen direkte eller indstille tredjepartssoftwaren som standard kontaktløs app i iOS-indstillingerne.

Efter at have gjort det sidste, vil dobbeltklik på sideknappen (som med Apple Pay) udløse transaktionen. API'en vil i starten være tilgængelig i USA og EU-regionerne samt i Australien, Brasilien, Canada, Japan og New Zealand. For at deltage i handlingen skal udviklere "indgå en kommerciel aftale med Apple," anmode om NFC og Secure Enclave indtægter og "betal de tilknyttede gebyrer."