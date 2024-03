Nye iPads og M3 MacBook Air modeller snart

Apple ændrer sin lancering af nye produkter, springer store events over for online afsløringer. Rygterne peger på nye iPads og opdaterede MacBooks Air modeller.

4 mar. 2024 kl. 07:44 Af Maria DEL:

Apple ser ud til at ændre sin tilgang til præsentationer og vælger online præsentationer fremfor traditionelle begivenheder for at afsløre nye produkter. Ifølge Bloomberg's Mark Gurman forventes tech-giganten at introducere den nye hardware på sin hjemmeside snart. Trods forventningerne omkring betydningsfulde udgivelser, som f.eks. nye iPad Pro- og iPad Air-modeller, er Apple angiveligt ved at springe en storstilet forårslancering over.

Dette tyder på, at Apple har til hensigt at præsentere de nye produkter gennem online videoer og markedsføringskampagner på sin hjemmeside. Hvis denne plan bliver til virkelighed, vil det markere det andet år i træk, at Apple fravælger en forårsevent, hvor der er et væld af nye produkter. Derefter skifter fokus til Worldwide Developers Conference, hvor Apple vil vise banebrydende generative AI-udviklinger frem. Rygter tyder på, at det bliver den største iOS-opdatering nogensinde.

Apples annonceringer forventes snart, med kilder hos Mac Rumours, der antyder, at de kan ske når som helst. Dog forudsiger Gurman en mere konservativ tidsplan og estimerer, at lanceringen af hardwaren vil finde sted enten denne måned eller den næste.

Nye Apple Produkter

I følge rygterne er Apple ved at gøre sig klar til en betydelig hardware-lancering, med en række nye produkter klar til frigivelse. Dette inkluderer opdaterede iPad Pro-modeller og en opdateret iPad Air, der tilbyder en større skærm på 12,9 tommer, sammen med nye Apple Pencils og Magic Keyboards skræddersyet til disse high-end iPads.

På Mac-fronten kan vi forvente ankomsten af 13- og 15-tommer MacBook Airs udstyret med den hurtigere M3-chip. Disse nye produkter er i øjeblikket i produktion i udlandet, og Apples marketingteams forbereder sig på at annoncere dem snart.

De kommende udgivelser markerer flere betydelige milepæle. Især inkluderer dette den første overhaling af iPad Pro-lineupet i næsten seks år, introduktionen af den første iPad med en OLED-skærm og debut af den første midtier-tablet, der tilbyder en skærmstørrelse på 12,9 tommer. Derudover får Magic Keyboard sin første store opgradering, mens MacBook Air, Apples mest populære computer, er ved at få en 3-nanometer chip.