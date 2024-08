Apple beder dommer afvise antitrust-sag

Apple beder dommer om at afvise anklager for ulovlig monopolisering af smartphone-markedet. Sagen kan resultere i omdesign af iPhone.

2 aug. 2024 kl. 08:31 Af Maria DEL:

Apple bad torsdag en amerikansk dommer om at afvise en retssag fra føderale og statslige antitrustregulatorer, der anklager dem for ulovligt monopol på smartphone markedet og hævder, at retssagen ville tvinge dommeren til at omforme deres populære iPhone.

Justitsministeriet, 19 stater og Washington D.C. anklager Apple for at have et ulovligt monopol på smartphones, som opretholdes ved at pålægge kontraktlige begrænsninger og tilbageholde kritisk adgang fra udviklere. I en begæring indgivet ved føderal domstol i Newark, New Jersey, argumenterede Apple for, at det at sætte rimelige begrænsninger på tredjeparts udviklere adgang til deres teknologi ikke udgjorde anti-konkurrencemæssig adfærd, og at tvinge dem til at dele teknologi med konkurrenter ville hæmme innovation.

"At støtte en sådan teori ville kræve, at retten skulle overse produkt-design og politiske valg på dynamiske tekniske markeder," sagde Apple. Retssagen, der blev indgivet i marts, tager sigte på Apples begrænsninger og gebyrer for app-udviklere og tekniske blokeringer for tredjeparts enheder og tjenester - såsom smartwatches, digitale tegnebøger og beskedtjenester - der ville konkurrere med deres egne.

Justitsministeriet hævder, at ved at forhindre interoperabilitet mellem iPhone og tredjeparts apps og enheder, låser Apple brugere fast i deres egne produkter og skader konkurrencen på markedet. Men Apple argumenterede for, at retssagen ikke fremfører nogen beviser for, at deres praksis skader konkurrencen eller forbrugerne, der efter deres udsagn vil skifte til en konkurrent, hvis de ikke kan lide iPhone-funktioner.

Den amerikanske distriktsdommer Julien Neals, der følger sagen, vil modtage en reaktion fra regeringen og et svar fra Apple, inden han træffer afgørelse senere på året. Sagen er en af fem blockbuster-monopolisager, der verserer mod Big Tech-virksomheder.