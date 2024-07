Apple-brugere vinder ved Google Gemini AI-samarbejde

Rapporter tyder på, at Apple vil annoncere et nyt partnerskab for at forbedre AI-funktioner på deres enheder gennem Google's Gemini AI.

3 jul. 2024 kl. 11:45 Af Maria DEL:

Ifølge rapporter er Apple på vej til at offentliggøre et nyt partnerskab for at forbedre kunstig intelligens (AI) funktionerne på sine enheder. Apple er angiveligt ved at afslutte en aftale, der vil tilføje Google's Gemini AI til sine enhedsplatforme i efteråret.

iPhone-producenten har allerede indgået partnerskab med OpenAI for at integrere ChatGPT-chatbotten på Apple-enheder, hvilket blev annonceret sidste måned på dets Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 keynote-event. Tilføjelsen af Gemini til Apples operativsystemer og Apple Intelligence vil sandsynligvis markant forbedre brugeroplevelsen.

En rapport af Mark Gurman i nyhedsbrevet Power On har givet indblik i det mulige partnerskab. Apple havde tidligere angivet, at de undersøger integrationen af forskellige tredjeparts AI-modeller til deres systemer og enheder. WWDC så annonceringen af Apple Intelligence, som er "det personlige intelligenssystem, der sætter kraftfulde generative modeller lige i centrum" af brugernes enheder.

Ifølge rapporten ønsker Apple at gøre "AI til en indtægtskilde, ikke bare som en række funktioner, der er rettet mod at flytte hardwareprodukter." Gurman antyder også, at virksomheden "på sigt" kan rulle abonnementsbaserede Apple Intelligence-funktioner ud.

Rygtet om tredjeparts AI-samarbejder med Apple har været på tale i noget tid, med OpenAI og Gemini i front. Mark Gurman antydede også, at udover tilføjelsen af Gemini, kunne Anthropic's Claude AI også blive tilføjet til blandingen. Meta AI blev dog afvist, da Llama chatbotten ikke opfyldte Apples standarder. Apple Intelligence vil blive frigivet i en trinvise proces.

Forventningen er derfor, at både Gemini og ChatGPT kan være fuldt funktionelle "når Apple Intelligence er fuldt udrullet" i løbet af dette efterår eller tidligt næste år.

Hvad dette betyder for Apple-brugere: Hvis de rapporterede partnerskaber bliver virkelighed, vil Apple-brugere have det bredeste netværk af AI chatbots og motorer lige ved hånden. Det er dog uklart, hvordan disse potentielt konkurrencedygtige modeller vil kunne eksistere side om side på Apple-enheder. Disse tredjeparts AI-modeller vil sandsynligvis holde Apple-systemer og Apple Intelligence i toppen, indtil virksomheden udvikler sit eget generative AI-system.

Fordelen for brugerne vil være 'valg'. Hver AI-model leveres med lignende funktionaliteter med forskellige nøjagtighedsniveauer. På den måde vil brugerne kunne få adgang til en bredere og måske mere præcis informationsmængde for at imødekomme deres behov.