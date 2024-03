Apple CEO åbner butik i Shanghai

Apple CEO Tim Cook åbner nyt butik i Shanghai og tiltrækker stor folkemængde. iPhone-salg falder dog i Kina, men Apple kæmper videre.

21 mar. 2024 kl. 15:47 Af Maria DEL:

Apple CEO Tim Cook åbnede Apples nye butik i Shanghai og trak en stor menneskemængde, hvor nogle mennesker ventede i kø hele natten, ifølge indlæg på kinesiske sociale medier. Cook ankom til Shanghai onsdag, skrev han på sin personlige Weibo konto.

Lokale medier rapporterede også, at han mødtes med Apples kinesiske leverandører, herunder Wang Chuanfu, grundlægger og præsident for BYD, hvis elektronikarm leverer komponenter til det amerikanske firma.

Apple kæmper med faldende iPhone salg i Kina og stigende konkurrence fra indenlandske konkurrenter som Huawei. Ifølge konsulentvurderinger faldt Apples iPhone salg i Kina med 24% år-til-år i de første seks uger af dette år.

Cook forventes at rejse videre til Beijing for at deltage i China Development Forum, et møde mellem udenlandske CEO'er og top kinesiske politikere.

Den nye butik, der vender mod Shanghai's historiske Jing'an Temple, er Apples 57. i Kina og den ottende i det kinesiske finansielle centrum. Det er også virksomhedens næststørste flagskibsbutik efter dens Fifth Avenue forretning i New York City."