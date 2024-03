Apple-chef Tim Cook besøger Shanghai

Apple CEO, Tim Cook, besøger Shanghai ifølge sin Weibo-konto. Han planlægger at åbne en ny Apple-butik i byens finansielle hjerte. En spændende udvikling!

20 mar. 2024 kl. 09:31 Af Maria DEL:

Apple CEO Tim Cook bekræftede, at han i øjeblikket besøger Shanghai, ifølge en post på hans Weibo-konto onsdag. Cook sagde, at han tilbragte formiddagen med at gå langs Shanghais historiske Bund-flod med den kinesiske skuespiller Zheng Kai og have en lokal morgenmad, men afslørede ikke, hvad hans andre planer var for dette besøg i Kina.

Hans besøg kommer efter at iPhone-producenten annoncerede, at den vil åbne en ny detailbutik i hjertet af det kinesiske finanscentrum på torsdag, og mens Apple kæmper med faldende iPhone-salg i Kina og stigende konkurrence fra indenlandske rivaler som Huawei. Cook foretog mindst to besøg i Kina, Apples tredjestørste marked efter indtægt, sidste år. Han rejste også til Beijing omtrent på samme tidspunkt sidste år, hvor han besøgte en Apple-butik og deltog i China Development Forum.

Cook's besøg i Shanghai er et tegn på Apples fortsatte engagement for det kinesiske marked, til trods for de seneste udfordringer. Den nye Apple-butik i Shanghai vil ikke kun være et symbol på virksomhedens fysiske tilstedeværelse i landet, men også et bevis på dens langsigtede investeringer og forpligtelse til Kina. Nye butikker i Kina kan også hjælpe Apple med at tackle faldet i iPhone-salg, da de vil give virksomheden mulighed for at nå ud til et bredere spektrum af kinesiske forbrugere.

Dette er især vigtigt, da Apple står over for stigende konkurrence fra indenlandske mobilproducenter som Huawei, der har vist sig at være formidable konkurrenter på det kinesiske marked. Cook's besøg i Shanghai og åbningen af den nye Apple-butik kan derfor ses som en del af Apples strategi for at genoplive sin vækst i Kina og styrke sin position som en af landets førende teknologivirksomheder.