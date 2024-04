Apple erhverver AI-startup

Apple erhverver AI-startup specialiseret i effektive ansigtsgenkendelsesalgoritmer. Styrker privatliv og data sikkerhed.

23 apr. 2024 kl. 09:22 Af Maria DEL:

Ifølge rapporter erhvervede Apple stille og roligt Datakalab, en fransk startup specialiseret i kunstig intelligens (AI), i december sidste år. Selvom ingen af virksomhederne offentliggjorde det, opdagede det franske tidsskrift Challenges opkøbet i en ansøgning til Det Europæiske Kommission.

Der er næsten ingen tvivl om, at denne erhvervelse er en del af Apples strategi for at fokusere på AI. Ifølge en rapport fra Statista erhvervede Apple hele 32 AI startups sidste år. Datakalab blev grundlagt i 2016, og dets specialitet er yderst effektive deep-learning-algoritmer, der kan køre med lav strøm og uden at stole på skybaserede systemer.

En sådan tilgang stemmer overens med Apples ønske og mål om at holde AI-processer strengt på enheden for at holde kundernes data sikre og væk fra skyen. Før erhvervelsen arbejdede Datakalab sammen med den franske regering og Disney.

Virksomheden udviklede teknologier, der blev brugt under biografvisninger til at analysere publikums reaktioner i realtid.