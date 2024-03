Apple idømt millardbøde af EU

Apple er blevet idømt en bøde på €1.8 milliarder for at hæmme konkurrence inden for musikstreaming.

5 mar. 2024 kl. 14:30 Af Maria DEL:

I en tid, hvor antitrustregulatorer går efter Big Tech-selskaber i stor stil, er Apple den teknologiske kæmpe, der stort set er undsluppet straf. Men det ændrer sig nu.

I går blev Apple ramt med en bøde på 1,8 milliarder euro (13,47 milliarder kroner) af EU-Kommissionen efter at have konkluderet, at selskabet brugte sin dominans til at begrænse konkurrencen inden for musikstreaming.

Europæiske lovgivere fastslog, at Apple i et årti forhindrede musikstreamingtjenester (læs: Spotify) i at fortælle iPhone-brugere, at de kunne få billigere abonnementer uden for Apples App Store, hvilket resulterede i, at brugerne betalte højere priser.

Bøden er den tredjestørste nogensinde pålagt af EU-Kommissionen mod et selskab. Apple svarede skarpt igen. Apple pegede fingre af Spotify - hvis klage i 2019 mod Apple udløste undersøgelsen, der førte til bøden - som "den primære fortaler for denne afgørelse - og dens største begunstigede", og hævdede, at det svensk-baserede selskab har monopol i musikstreamingmarkedet. Apple planlægger at anke bøden.