Apple fjerner AI-apps for nøgenbilleder

Apple fjerner apps, der bruger AI til at skabe nøgenbilleder fra App Store. Dette skridt er taget for at sikre privatliv og etik.

29 apr. 2024 kl. 09:53 Af Maria DEL:

Huawei var for nyeligt involveret i en skandale, da en app på deres nye Pura 70-flagships tillod brugerne at fjerne tøj fra piger ved hjælp af AI. Nu har Apple fundet sig i en lignende situation. Virksomheden har tilsyneladende fjernet tre apps fra App Store, der reklamerede for sig selv som "kunstgeneratører", men promoverede sig selv på Instagram og voksne hjemmesider, og hævdede, at de kunne "afklæde enhver pige gratis".

Nogle af disse apps tilbød en AI "afklædnings" funktion, mens andre udførte ansigtsskiftning på billeder af eksplicit materiale. Selvom billederne ikke viser pigens faktiske nøgenhed, kan appen generere billeder, der kan bruges til chikane, afpresning og krænkelse af privatlivets fred.

Ifølge 404 Media fjernede Apple kun appsene, efter de blev forsynet med links til appsene og deres annoncer. Før det, kunne virksomheden ikke finde sådanne apps. Der er dog rapporter om, at appsene har været tilgængelige fra 2022 og allerede reklamerede for "afklædnings" funktionen på voksne sider.

Det siges, at disse apps kan forblive på App Store, hvis de fjerner annoncerne på 18+ sider. Denne hændelse kommer på et dårligt tidspunkt for Apple, da virksomheden er ved at gøre klar til at afholde sin WWDC 2024 udviklerkonference i juni, hvor virksomheden vil annoncere store kunstig intelligens opdateringer for iOS 18 og Siri. Lige nu har Apple brug for et upåklageligt ry for pålidelighed, og denne situation kan skade det.